Николай Воробьев: «Единая Россия» продолжит участвовать в гуманитарной миссии на территории Мариуполя

Тульскую область и Мариуполь соединяют крепкие узы братства, шефской помощи и большой сердечной поддержки жителей региона. Фото: материалы пресс-служб

Мариуполь был освобожден в ходе Донбасской наступательной стратегической операции силами 44-й армии Южного фронта. Как и сегодня, в годы Великой Отечественной войны город был важным узлом обороны фашистов. Освобождение Мариуполя сопровождалось героическими подвигами солдат и офицеров Красной Армии.

Спустя 79 лет Россия вновь вернула на улицы Мариуполя мир, порядок, надежду на избавление от восьмилетнего бандеровского террора.

Россия вновь вернула на улицы Мариуполя мир, порядок, надежду на избавление от восьмилетнего бандеровского террора. Фото: материалы пресс-служб

- Сегодня Тульскую область и Мариуполь соединяют крепкие узы братства, шефской помощи и большой сердечной поддержки жителей региона. Как и в годы Великой Отечественной войны, в период правления киевского режима город настрадался от нацистов, и сегодня здесь под сильным крылом России возрождается мирная жизнь, – отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Николай Воробьев. – Впервые за долгие годы Мариуполь встречает историческую дату в статусе русского города, а его население больше не боится говорить на родном, русском языке. Это очень важно.

Тула и Мариуполь теперь вместе. И тем более символично, что 79-ю годовщину освобождения от фашистов город на Азовском море отмечает в праздничную для нашего региона субботу – в День Тульской области и города-героя Тулы.

В заново отстроенный детский сад переданы наборы для занятий и творчества. Фото: материалы пресс-служб

Практически с первых дней освобождения Мариуполя от нацистов сюда начала приходить помощь от всех неравнодушных россиян. Именно здесь заработали первые гуманитарные центры партии, в Мариуполь приехали первые волонтеры. А с середины июня жилые кварталы Левобережного района взял под свое шефство наш регион. По поручению Губернатора Тульской области Алексея Дюмина «Единая Россия» совместно с региональным правительством организовала регулярную доставку гуманитарной помощи – уже передано более 80 тонн продуктов, питьевой воды, средств гигиены, детских товаров. Для оказания адресной помощи людям действует мобильный гуманитарный центр, ведется масштабное восстановление инфраструктуры, жилья. Перед новым учебным годом для учащихся двух городских школ доставлены необходимые канцтовары, рюкзаки, а в заново отстроенный детский сад переданы наборы для занятий и творчества. Многие жители Левобережного получили квалифицированную медицинскую помощь от тульских врачей, организовавших работу выездной поликлиники. «Единая Россия» продолжит участвовать в гуманитарной миссии и приложит все усилия для того, чтобы помочь мариупольцам поскорее вернуться к нормальной жизни.