В Туле в память о Романе Стащенко пройдет Всероссийский мастерский турнир по ММА Фото: материалы пресс-служб

29-30 сентября в многофункциональном спортивном центре «Тула-Арена» пройдет Всероссийский мастерский турнир по смешанному боевому единоборству (ММА). Эти соревнования организованы в память о погибшем при исполнении воинского долга капитане, сотруднике Управления «В» Центра специального назначения ФСБ России («Вымпел») Романе Стащенко.

Роман Стащенко погиб 22 октября 2014 года, получив смертельное ранение в ходе выполнения оперативно-боевого задания. За личное мужество и героизм Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2014 года награжден орденом Мужества посмертно.

В турнире примут участие спортсмены 18 лет и старше, которые выступят в 10 весовых категориях: 52,2 кг, 56,7 кг, 61,2 кг, 65,8 кг, 70,3 кг, 77,1 кг, 83,9 кг, 93 кг, 120,2 кг и свыше 120,2 кг.

29 сентября вход для зрителей свободный, будет организована трансляция в официальном сообществе и стрим. 30 сентября вход по пригласительным билетам, которые можно получить в спортзале "Хулиган" и лично у членов тульской Федерации ММА.

30 сентября в 16.00 в рамках Битвы за Тулу-5 состоятся гала-финалы Всероссийского мастерского турнира, победители будут сражаться за чемпионские пояса. Завершится спортивно-патриотический праздник выступлением звёзд тульского ММА.