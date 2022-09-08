На 8 сентября за сутки в Тульской области выявили 349 новых случаев коронавируса Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 8 сентября, 11:00, за сутки в Тульской области выявили 349 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 174 124 пациента. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 21 человека.

450 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего случаев выздоровления от этой инфекции в регионе зафиксировано 162 699.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 286 человек.