Тульский институт Университета юстиции приветствовал новых студентов

Праздник начался с видеопоздравлений Министра юстиции Российской Федерации Константина Анатольевича Чуйченко и ректора ВГУЮ (РПА Минюста России) кандидата юридических наук, доцента Ольги Ивановны Александровой, которые пожелали первокурсникам успехов в учебе.

Директор Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) доктор исторических наук, доцент Лариса Юрьевна Казанина в своей речи отметила, что Институт занимает достойное место среди 15 филиалов Университета юстиции и пожелала первокурсникам с честью продолжать славные традиции Университета юстиции.

Директор Тульского института (филиала) ВГУЮ доктор исторических наук, доцент Лариса Юрьевна Казанина.

На празднике присутствовало много почетных гостей. Все они поздравили первокурсников, студентов и преподавательский состав с началом учебного года и пожелали им успехов в освоении своей будущей профессии.

Протоиерей Вячеслав Геннадьевич Ковалевский, председатель епархиального отдела по делам молодежи, благословил студентов на овладение новыми знаниями, пожелал им трудолюбия и прилежания в учебе, а также передал напутствие от митрополита Тульского и Ефремовского Алексия.

Анатолий Михайлович Симонов, главный федеральный инспектор по Тульской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, в своем приветственном слове к студентам отметил:

- Знание – это сила, это неиссякаемый источник. Как губка впитывайте все самое лучшее! Вы – будущие юристы. Помните, что за каждым вашим решением стоит судьба конкретного человека. Никогда не забывайте, что вы граждане нашей страны! Будьте активными и помните, что от всех нас вместе зависит какой станет и будет наша Россия. Удачи вам!

Тульский институт Университета юстиции приветствовал новых студентов

Владимир Витальевич Селищев, заместитель председателя Тульского областного суда, также поздравил ребят с Днем знаний и дал напутствия:

- Знания для каждого человека – надежный капитал и вклад в будущее. Вы – будущие юристы и судебная система Тульской области открыта для вас, мы ждем новые профессиональные кадры. Надеюсь, ваше обучение пройдет так, что вами будут гордиться ваши родители и преподаватели!

Никита Петрович Севостьянов, первый заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области, пожелал всем студентам, чтобы в их учебной и повседневной жизни не было преград, которые они не смогли бы преодолеть. А выпускникам пожелал найти себя в профессии, отметив, что Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области всегда ждет профессиональные кадры у себя на службе.

Наталья Михайловна Быкова, заместитель начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области, пожелала всем ребятам ценить время студенчества, достойно учиться и любить знания, так как от этого зависит будущий профессиональный рост. Интересная работа для молодых специалистов всегда найдется, ведь только в областном Управлении Минюста России на сегодняшний день трудится порядка 50% выпускников Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России).

Продолжил поздравления Эдуард Николаевич Кононов, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области – главный судебный пристав Тульской области, который в своей приветственной речи подчеркнул:

- У вас впереди много ярких впечатлений, но прошу не забывать, что студент в переводе с латинского – «усердно трудящийся». Поэтому учитесь, набирайтесь знаний и опыта. Хочется поблагодарить преподавательский состав Тульского института за качество подготовки студентов. Ваши выпускники – это достойные профессиональные кадры.

Студентов и преподавателей поздравил Николай Николаевич Мельников, член Тульского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», и пожелал всем здоровья, процветания и успехов в учебе.

Также среди почетных гостей были: Григорий Александрович Худяков, прокурор Привокзального района г. Тулы; Антон Валерьевич Панкратов, заместитель председателя комитета Тульской области по науке и инноватике; ветеран боевых действий, член Тульского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Александр Викторович Чугункин.

Тульский институт Университета юстиции приветствовал новых студентов

Праздник был не только торжественный, но и познавательный, уже 1 сентября первокурсники узнали много нового и интересного. Члены студенческого совета рассказали о внеучебной деятельности Института, а также подготовили творческие номера (вокал, танец, театральная постановка «Переправа» по поэме А. Т. Твардовского «Василий Теркин»).

В заключение мероприятия декан юридического факультета Н. В. Кабакова произнесла напутственные слова, после чего все первокурсники торжественно прочитали клятву студента Университета юстиции.