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Общество7 сентября 2022 12:04

Тульский институт Университета юстиции приветствовал новых студентов

В День знаний в концертном зале Тульской областной филармонии имени народного артиста РСФСР И. А. Михайловского состоялось торжественное мероприятие для первокурсников Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России)
Источник:kp.ru
Тульский институт Университета юстиции приветствовал новых студентов

Тульский институт Университета юстиции приветствовал новых студентов

Праздник начался с видеопоздравлений Министра юстиции Российской Федерации Константина Анатольевича Чуйченко и ректора ВГУЮ (РПА Минюста России) кандидата юридических наук, доцента Ольги Ивановны Александровой, которые пожелали первокурсникам успехов в учебе.

Директор Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) доктор исторических наук, доцент Лариса Юрьевна Казанина в своей речи отметила, что Институт занимает достойное место среди 15 филиалов Университета юстиции и пожелала первокурсникам с честью продолжать славные традиции Университета юстиции.

Директор Тульского института (филиала) ВГУЮ доктор исторических наук, доцент Лариса Юрьевна Казанина.

Директор Тульского института (филиала) ВГУЮ доктор исторических наук, доцент Лариса Юрьевна Казанина.

На празднике присутствовало много почетных гостей. Все они поздравили первокурсников, студентов и преподавательский состав с началом учебного года и пожелали им успехов в освоении своей будущей профессии.

Протоиерей Вячеслав Геннадьевич Ковалевский, председатель епархиального отдела по делам молодежи, благословил студентов на овладение новыми знаниями, пожелал им трудолюбия и прилежания в учебе, а также передал напутствие от митрополита Тульского и Ефремовского Алексия.

Анатолий Михайлович Симонов, главный федеральный инспектор по Тульской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, в своем приветственном слове к студентам отметил:

- Знание – это сила, это неиссякаемый источник. Как губка впитывайте все самое лучшее! Вы – будущие юристы. Помните, что за каждым вашим решением стоит судьба конкретного человека. Никогда не забывайте, что вы граждане нашей страны! Будьте активными и помните, что от всех нас вместе зависит какой станет и будет наша Россия. Удачи вам!

Тульский институт Университета юстиции приветствовал новых студентов

Тульский институт Университета юстиции приветствовал новых студентов

Владимир Витальевич Селищев, заместитель председателя Тульского областного суда, также поздравил ребят с Днем знаний и дал напутствия:

- Знания для каждого человека – надежный капитал и вклад в будущее. Вы – будущие юристы и судебная система Тульской области открыта для вас, мы ждем новые профессиональные кадры. Надеюсь, ваше обучение пройдет так, что вами будут гордиться ваши родители и преподаватели!

Никита Петрович Севостьянов, первый заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области, пожелал всем студентам, чтобы в их учебной и повседневной жизни не было преград, которые они не смогли бы преодолеть. А выпускникам пожелал найти себя в профессии, отметив, что Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области всегда ждет профессиональные кадры у себя на службе.

Наталья Михайловна Быкова, заместитель начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области, пожелала всем ребятам ценить время студенчества, достойно учиться и любить знания, так как от этого зависит будущий профессиональный рост. Интересная работа для молодых специалистов всегда найдется, ведь только в областном Управлении Минюста России на сегодняшний день трудится порядка 50% выпускников Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России).

Продолжил поздравления Эдуард Николаевич Кононов, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области – главный судебный пристав Тульской области, который в своей приветственной речи подчеркнул:

- У вас впереди много ярких впечатлений, но прошу не забывать, что студент в переводе с латинского – «усердно трудящийся». Поэтому учитесь, набирайтесь знаний и опыта. Хочется поблагодарить преподавательский состав Тульского института за качество подготовки студентов. Ваши выпускники – это достойные профессиональные кадры.

Студентов и преподавателей поздравил Николай Николаевич Мельников, член Тульского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», и пожелал всем здоровья, процветания и успехов в учебе.

Также среди почетных гостей были: Григорий Александрович Худяков, прокурор Привокзального района г. Тулы; Антон Валерьевич Панкратов, заместитель председателя комитета Тульской области по науке и инноватике; ветеран боевых действий, член Тульского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Александр Викторович Чугункин.

Тульский институт Университета юстиции приветствовал новых студентов

Тульский институт Университета юстиции приветствовал новых студентов

Праздник был не только торжественный, но и познавательный, уже 1 сентября первокурсники узнали много нового и интересного. Члены студенческого совета рассказали о внеучебной деятельности Института, а также подготовили творческие номера (вокал, танец, театральная постановка «Переправа» по поэме А. Т. Твардовского «Василий Теркин»).

В заключение мероприятия декан юридического факультета Н. В. Кабакова произнесла напутственные слова, после чего все первокурсники торжественно прочитали клятву студента Университета юстиции.

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