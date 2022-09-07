ГК «Шанс»: импортозамещение уже не тренд, а необходимость

В этом году завод «Шанс Энтерпрайз» был включен в перечень системообразующих предприятий российской экономики.

В этом году завод «Шанс Энтерпрайз» был включен в перечень системообразующих предприятий российской экономики. Теперь в рамках импортозамещения

ГК «Шанс» сможет бесперебойно поставлять средства защиты растений мирового уровня отечественным аграриям. Сегодня компания делает уверенные шаги к тому, чтобы уйти от производства дженериков, которым занимается подавляющее большинство участников российского рынка СЗР, и стать, как ведущие мировые компании, производителем новых запатентованных препаратов.

И все шансы для этого есть! В 2020 году в Липецкой области заработал крупнейший в Европе завод по производству СЗР — «Шанс Энтерпрайз». Масштаб производства — 50 миллионов литров продукции в год. Это четверть потребности в пестицидах отечественного рынка.

Ежегодно компания регистрирует несколько новых препаратов. В первую очередь, для спецкультур: сады, виноградники, картофель и так далее. Хочется отметить, что ГК «Шанс» — единственная компания, которая имеет полный пакет препаратов для подавления всех вредных объектов в садах, возделываемых по классической технологии.

В головном офисе работает выездная лаборатория, при выезде на поля лаборанты проводят экспресс-анализы для определения болезней растений, поражения вредителями, также делают анализ почвы и грунта.

Не будет преувеличением сказать, что немалая заслуга успешного развития регионального растениеводства принадлежит именно ГК «Шанс», а точнее тульскому представительству. Благодаря грамотно выстроенной работе пятый год подряд Тульский филиал занимает первое место по продаже продукции средств защиты, и все это благодаря сотрудничеству с агрохозяйствами региона, которые доверяют продукции ГК «Шанс».

Почему доверяют?

Рассказывает директор тульского обособленного подразделения ГК «Шанс» Валерий Бурыкин:

- У нас есть свое мощное оружие, которое много лет помогает выстоять в конкурентной борьбе. Коллектив Тульского регионального представительства ГК «Шанс» сформирован из высококвалифицированных специалистов, у которых, помимо теоретических знаний, большой производственный опыт. Его они проявляют в деле, а точнее в поле. Регулярно проводятся демоопыты препаратов производства завода «Шанс Энтерпрайз» в агрохозяйствах. Такая стратегия работы показывает только положительные результаты: растения полностью раскрывают свой потенциал, а аграрии получают здоровый урожай и новый опыт в растениеводстве. За 13 лет мы вышли на объем более 820 миллионов рублей по продажам СЗР для сельхозпредприятий. Сегодня только в Тульской области мы охватываем все районы и 333 агропромышленных предприятия, от крупных агрохолдингов, до мелких фермерских хозяйств. Территория же нашей деятельности распространяется на четыре региона.

Разработка новых препаратов СЗР, а также семян подсолнечника, кукурузы, в перспективе сои, рапса и люцерны сегодня в приоритете работы ГК «Шанс». Также важную роль играет тесная связь "производство — логистика", что позволяет держать цены на конечную продукцию в пределах минимального удорожания. Именно с этой целью в рамках Петербургского международного экономического форума 2022 между ГК «Шанс» и администрацией Липецкой области было подписано соглашение о строительстве нового распределительного центра в Липецкой области.

Общий объем инвестиций составит порядка 2 млрд рублей. Центр рассчитан на полный объем хранения порядка 70 тысяч палетомест. Планируемая площадь застройки – около 12 гектаров. Строительство логистического центра позволит снизить себестоимость выпускаемых СЗР и в целом благоприятно скажется на оперативности доставки продуктов бренда и, как следствие, конечной стоимости продукта для клиентов.

Директор тульского обособленного подразделения ГК «Шанс» Валерий Бурыкин.

Слово партнерам

Владимир Михайлов, глава ИП Михайлов В.Н. отмечает:

- У нас в хозяйстве почти 10 тыс. га. С группой компаний «Шанс» мы работаем в полном объеме: закупаем и средства защиты растений, а также проводим демоопыты на своих полях. Мы всегда рады встрече с сотрудниками и научным составом компании. Это огромный неоценимый опыт и отличный результат по итогу. В работе с ГК «Шанс» привлекает быстрое реагирование на все наши запросы и грамотное агрономическое сопровождение, ну и конечно, высокое качество препаратов по приемлемой цене. Поэтому в ближайшие годы однозначно будем продолжать и расширять сотрудничество.