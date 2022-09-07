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Здоровье7 сентября 2022 8:35

В Тульской области на 7 сентября за сутки выявили 359 новых случаев коронавируса

320 человек выздоровели за этот же период, 26 человек госпитализировали с осложнениями
Источник:kp.ru
В Тульской области на 7 сентября за сутки выявили 359 новых случаев коронавируса

В Тульской области на 7 сентября за сутки выявили 359 новых случаев коронавируса

Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 7 сентября, 11:00, за сутки в Тульской области выявили з59 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 173 775 человек. Также за эти сутки в регионе госпитализировали с осложнениями болезни 26 человек.

320 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших в регионе зафиксировано 162 249 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 285 человек.

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