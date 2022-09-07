Фельдшер Кира Куренкова: В развитии важно не останавливаться

В Тульской области действуют различные меры поддержки медицинских работников, в частности, программа «Земский доктор». Польза ее очевидна: если в 2021 году программами «Земский доктор» и «Земский фельдшер» воспользовались 70 врачей и 30 средних медицинских работников, то в текущем году поддержку планируется предоставить 66 врачам и 40 средним медицинским работникам. Также предусмотрена выплата пособия в размере пяти окладов молодым специалистам, впервые приступившим к работе по специальности и отработавшим по ней три года, для медицинских работников ФАПов и амбулаторий приобретаются служебные автомобили, компенсация за наем жилья составляет до 20 тысяч рублей ежемесячно.

Быть достойным профессии

1 сентября в Тульском областном медицинском колледже состоялась торжественная линейка, посвященная началу учебного года и Дню знаний. Большинство его выпускников трудоустраиваются по специальности, работают в ведущих медучреждениях региона: Центре медицины катастроф, областной больнице, онкодиспансере и других.

К первокурсникам колледжа обратился заместитель министра здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский:

– Дорогие друзья! Вы успешно справились со вступительными испытаниями и сегодня начинаете свой путь в медицине. Поздравляю вас с этим выбором, будьте достойны выбранного дела, учитесь и развивайтесь. Мы при поддержке Правительства Тульской области сделаем все, чтобы ваше обучение было комфортным, современным и интересным. Сегодня особый день, который подтверждает ваш новый статус. Быть медработником – значит, служить людям, быть готовым всегда прийти на помощь. В Тульской области по инициативе губернатора Алексея Дюмина действует большой комплекс мер поддержки медработников, в том числе медсестер и фельдшеров. Это социальные выплаты фельдшерам скорой помощи, впервые приступившим к работе, выплаты по программе «Земский фельдшер», предоставление служебных авто. Для того чтобы медработникам было уютно и комфортно на рабочем месте, мы обновляем поликлиники, амбулатории и ФАПы, закупаем новое медицинское оборудование.

Заместитель министра здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский

С практики – в работу

Для Киры Куренковой процесс обучения позади: девушка работает фельдшером скорой медицинской помощи отделения №2 подстанции №6 пос. Ленинский. 1 сентября Кира навестила ставший родным медколледж.

– Кира Тарасовна, как пришло решение посвятить себя медицине?

– В моей семье в ближайших предыдущих поколениях медиков нет. А вот прапрабабушка была акушером-гинекологом. В младшие и средние школьные годы я к медицине не стремилась, занималась велоспортом. И долгое время не знала, какую выбрать профессию… В середине 11-го класса я обратилась за советом к своему тренеру Вячеславу Николаевичу Самохвалову, именно он и предложил мне обратить внимание на медицину. Так я сделала первый шаг в профессии.

В 2018 году поступила в Тульский областной медколледж на специальность «Лечебное дело». Поступление не было сложным: у меня был хороший аттестат, нужно было сдать только психологическое тестирование на готовность работать в медицине.

Сам процесс учебы был непростым: уделяла много времени домашним заданиям, подготовке к практическим занятиям. Мне очень помогла практика «на скорой» на третьем курсе. Когда понимаешь, в каких условиях будешь работать, и что нужно делать, чтобы грамотно помочь пациенту, когда тебе подсказывает опытный наставник – после всего этого тяга к знаниям у меня получила дополнительный импульс.

Закончила колледж в июле этого года, но уже с середины марта работаю фельдшером скорой медицинской помощи отделения №2 подстанции №6 пос. Ленинский. Тульский центр медицины катастроф предложил мне устроиться сюда на практику с последующим продолжением профессиональной деятельности. Мне очень повезло: у нас доброжелательный коллектив. До июля мы помогали опытным коллегам, нам подсказывали, поддерживали. Делали это так, чтобы мы работали сами, но под контролем. С августа я уже работаю одна в бригаде.

– Планируете продолжить свое образование?

– Задумываюсь о дальнейшем обучении в вузе, но планирую поступление на будущий год. А пока хочу на фельдшерской практике «обкатать» свои знания. Потом планирую совмещать учебу с работой на «скорой». В свободное время смотрю медицинские вебинары: чтобы работать продуктивнее и поскорее адаптироваться. Занимаюсь в тренажерном зале, слежу за здоровьем, люблю погулять. Надо находить время и для работы, и для отдыха, переключаться, чтобы не выгореть эмоционально.

– Вы получили выплату в 500 тысяч рублей по программе «Земский доктор»…

– Буквально на днях. Это огромный стимул для меня. Такая поддержка реально помогает решить кадровый вопрос. Но деньги не главное: в медицине надо быть ответственным, понимать, что в наших руках жизнь и здоровье людей. Часть выплаты потрачу на образование, чтобы не останавливаться в развитии.

Информация о возможности поступления в областной медицинский колледж на сайте gpou-tomk.ru. Тел. 8 (4872) 55-86-46.