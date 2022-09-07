День города Тула: как будем праздновать Фото: Архив "КП"

В этом году Туле исполняется 876 лет. Основные мероприятия в честь этого события запланированы на 10 сентября. Культурно-развлекательную программу для туляков и гостей региона на брифинге для СМИ презентовали заместитель министра культуры Тульской области Ирина Иванова и заместитель главы администрации Тулы по социальной политике Инесса Фельдман.

- Поскольку этот день ознаменован и 85-летием Тульской области, праздничные мероприятия пройдут и в муниципалитетах региона, - отметила Ирина Иванова. – В Донском состоится фестиваль «Донское варенье», в Щекино - музыкально-спортивный праздник «Тула – земля моя», в Плавске - поэтический вечер «Лучший уголок России», в Одоевском музее-усадьбе генерала Мирковича - конференция, посвященная тулякам – героям войны 1812 года, в Богородицком дворце-музее - выставка «Царь стола».

«Тула музейная»

Самая яркая палитра мероприятий будет сосредоточена в областной столице. Музеи Тулы подготовили насыщенную программу с интерактивными площадками, квестами и мастер-классами. В ремесленном дворе «Добродей» в рамках Года культурного наследия народов России, пройдет областной фестиваль национальных игр «Бояре, а мы к вам пришли!». В Школе креативных индустрий для всех интересующихся творческими профессиями пройдет день открытых дверей. В течение дня в Тульском государственном музее оружия будут работать интерактивные площадки «Я управляю «Ураганом» и «Смерчем», мастер-класс по украшению оружия, патриотическая программа «Курс молодого бойца». Музей самоваров проведет театрализованную экскурсию по улицам исторического центра. Познакомиться с историей Тульского кремля предложат на обзорных экскурсиях с посещением осадных дворов и архокна, на открытой сцене кремля для детей выступит Тульский театр кукол.

«Петровские фанфары»

В этом году исполняется 350 лет со дня рождения Петра I, этому будет посвящен целый ряд мероприятий. Один из ключевых - фестиваль искусств «Петровские фанфары в Тульском кремле!». Он пройдет в историческом центре Туле и ряде муниципалитетов. В программе – шествие духовых оркестров по ул. Менделеевской и пл. Ленина, выступление сводного оркестра с исполнением русской музыки времени правления Романовых, концертные дефиле и творческие номера. В кремлевском атриуме заработает мультимедийная выставка «Календарь деяний Петра I». Завершит праздник Петровская ассамблея на Казанской набережной и Соборной площади Тульского кремля с участием театральных, цирковых и хореографических коллективов области. Можно будет попробовать блюда эпохи Петра Великого: на ул. Металлистов пройдет гастрофестиваль «Кремлевские посады», где тульские рестораторы приготовят гурьевскую кашу с говядиной и спаржей, земляные яблоки, жаренные на шампурах с салом, холодный сбитень из меда, трав, лаврового листа, имбиря и стручкового перца.

Праздничные мероприятия пройдут и в городских пространствах Главпочтамта и Музейного дворика Тульского историко-архитектурного музея (пр. Ленина, 25 – 27), в периметре которых состоится XIV фестиваль уличных театров «Театральный дворик». В нем примут участие артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и других городов.

На набережных

Пролетарская набережная станет территорией молодежи. Здесь будут представлены работы художников из Тулы, Санкт-Петербурга и Москвы, развернуты лаунж-зона, танцевальная площадка и места для мастер-классов. Там же пройдет концерт Джигана, музыкальных коллективов Тулы.

На Казанской набережной гостей ждут интерактивно-развлекательные программы, мастер-классы, презентационные зоны и выставки. Упу украсит древнерусская ладья, а на газоне развернутся русские потешные игры.

Производители тульских пряников организуют мастер-класс по изготовлению этого лакомства. На набережной обустроят зоны общепита. Авторские кафе вместе с художниками создадут концептуальное пространство «JAZZ-корт».

Концертные программы пройдут на трех сценах: основной у стен Тульского кремля, в русле реки и на площаде ГИМа. Сцена на воде откроется в 12-00 программой открытия Дня города Тулы и Дня Тульской области. У стен кремля пройдут концерты тульских коллективов и исполнителей. На центральной площади набережной - Фестиваль искусств «Петровские ассамблеи». С 19-00 на водной сцене выступят джазовые исполнители платформы JAZZPORT.

Площадь Ленина

С утра главная площадь города соберет любителей спорта на популярное шоу «Сила Тулы», а с 19-00 здесь начнется большая концертная программа. В Год культурного наследия народов России поздравить туляков приедут вокально-хореографические ансамбли Чечни и Татарстана. Завершит концерт выступление ARTIK & ASTI, кульминацией праздника станет фейерверк.

На брифинге затронули тему эпидемиологических ограничений. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, перед проведением мероприятий в закрытых помещениях будут проводиться влажная уборка и дезинфекция. Организуют места для обработки рук антисептическими средствами.

- Что касается масочного режима, то люди по желанию могут использовать маски, находясь в публичном месте, на сегодня это не является обязательным условием, - отметила Инесса Фельдман.

Афиши праздничных мероприятий размещены на официальном портале администрации Тулы и на сайтах и в социальных сетях муниципалитетов.

10 сентября центр Тулы станет пешеходной зоной, ряд улиц будет перекрыт. Бесплатные парковки будут работать на ул. Союзной, у ГКЗ, на площади перед ТЦ «Утюг».