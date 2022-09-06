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Общество6 сентября 2022 14:21

Кредитный портфель среднего и малого бизнеса ВТБ в Тульской области вырос на 29%

По итогам первого полугодия 2022 года объем кредитного портфеля предприятий среднего и малого бизнеса (СМБ) банка ВТБ в Тульской области достиг 26,3 млрд рублей
Источник:kp.ru
В 2022 году банк запустил новые продукты и сервисы для поддержки предпринимателей и адаптации к работе в новых экономических условиях.

В 2022 году банк запустил новые продукты и сервисы для поддержки предпринимателей и адаптации к работе в новых экономических условиях.

Прирост составил 29%. Кредитно-документарный портфель банка в области увеличился на 23% и составил 29,6 млрд рублей. Портфель привлеченных средств юрлиц за данный период достиг 14,5 млрд рублей (плюс 8%).

Лидирующее положение в кредитном портфеле банка занимают предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства (26%), торговли (22%), жилищного и коммерческого строительства, недвижимости, стройматериалов (21%) и нефтегазового сектора (16%).

ВТБ в Тульской области активно участвует в реализации программ государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Активно в регионе развивается сферы жилищного строительства и торговли. Так, доля предприятий первого направления в корпоративном кредитном портфеле ВТБ в регионе выросла на 4% с начала года и составила 5,5 млрд рублей, второго – на 15% (до 5,9 млрд рублей).

Продолжает развиваться аграрный сектор, драйвером для которого становятся программы господдержки и собственные продукты банка. В частности, по программе Минсельхоза «1528» с начала года с предприятиями АПК заключено соглашений на сумму около 630 мл рублей.

Также в рамках льготных мер поддержки, созданных Банком России для МСП (программа «Оборотное кредитование»), предприятия Тульской области получили в ВТБ более 380 млн рублей. Портфель сделок, подписанных по программе «Инвестиционное кредитование» Банка России и АО Корпорация МСП, составил 12 млн рублей, в работе – договоры на 150 млн рублей. Портфель сделок ВТБ в Тульской области в рамках программы поддержки МСП «1764» превысил 2 млрд рублей.

- Перед бизнесом в первом полугодии стояло множество задач – от поиска новых контрагентов и логистических схем до пересмотра рынков сбыта. ВТБ оставался на каждом этапе со своими клиентами, поддерживал их и помогал обеспечивать стабильную работу. Акцент мы сделали на персональном подходе к нуждам предпринимателей – от экспертного консультирования и поиска оптимальных вариантов взаимодействия до кредитования на максимально комфортных условиях для реализации планов по развитию и модернизации. Постоянный контакт с бизнесом позволяет нам сохранять долгосрочные и доверительные отношения с предпринимателями, масштабировать взаимодействие, – отметила Светлана Мужичкова, управляющий ВТБ в Тульской области, старший вице-президент.

В 2022 году банк запустил новые продукты и сервисы для поддержки предпринимателей и адаптации к работе в новых экономических условиях. Высокой востребованностью среди бизнеса пользуются возможности открытия бизнес-карт «Мир», возможности приема оплаты по QR-кодам СБП в приложении ВТБ Бизнес Lite, а также обновленная линейка пакетов расчетно-кассового обслуживания.

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