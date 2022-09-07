ЖК «НОВАЯ ТУЛА» - открой окно в новое

Уже на октябрь намечен старт второй очереди строительства ЖК "Новая Тула".

«Комсомолка» в Туле - информационный партнер этого масштабного проекта - продолжает рассказ о ЖК «Новая Тула». Сегодня мы выбрали форму вопрос-ответ, а помогли нам менеджеры офиса продаж 3S Новая Тула.

- В каком темпе идет строительство первой очереди?

- Чтобы ответить, достаточно проезжать по Калужскому шоссе хотя бы раз в неделю! Дома в ЖК «Новая Тула» растут и приобретают облик буквально на глазах. Если весной в возводимых домах только намечались первые этажи, то сейчас заканчиваются работы по монтажу коробок. За подтверждением своего мнения мы заехали во двор расположенной рядом многоэтажки и вот, что услышали от ее жителей: «Темпы строительства очень высокие, наблюдаем за этим процессом прямо из окон, можно сказать, любуемся и отмечаем качество возведения этого объекта! Нашим соседям точно повезет!». Одновременно с непосредственно строительством проводятся инженерные сети, ведется благоустройство территории, строятся гостевые парковки.

Кстати, мониторить темпы строительства нового ЖК удобно на официальном сайте 3snt.ru и в социальных сетях, таких как Вконтакте, Одноклассники, Телеграмм канал. Подробный фотоотчет от застройщика здесь появляется каждые 2 недели!

Напомним, что всего в ЖК «Новая Тула» планируется возвести более 40 домов разной этажности, 5 детских садов, две школы, торговый центр и др.

Одновременно с самим строительством проводятся инженерные сети, ведется благоустройство территории, строятся гостевые парковки.

- Кстати, о разной этажности, какие тут варианты могут быть?

- Для тех, кому нравятся захватывающие виды и жизнь на высоте в ЖК «Новая Тула» предусмотрены монолитно-кирпичные 16-этажки. Пятиэтажные кирпичные дома подойдут любителям тишины и непринужденной атмосферы добрососедства.

На самом деле, такая переменная застройка не только удовлетворяет вкусы и потребности различных категорий жильцов… У нее есть и другая, не менее важная роль: обеспечение доступа света в квартиры. ЖК «Новая Тула» - не каменные джунгли, он будет выглядеть стильно и привлекательно. Это то место под солнцем, о котором вы давно мечтали!

Дома в ЖК «Новая Тула» растут и приобретают облик буквально на глазах.

- Новый жилой комплекс предусматривает безопасные дворы без машин (о преимуществах такого подхода мы рассказывали в номере 24.08). Возникает вопрос о месте расположения парковок и их количестве.

- При планировке ЖК продумано не только расположение парковочных пространств, но и их вместительность. На этом вопросе, ощутимо влияющем на общий комфорт жизни, экономить не будут, мест хватит всем: их количество предусмотрено, согласно действующим на сегодня нормам.

Парковки будут расположены максимально близко к дому. Вход во двор будет возможен со стороны автостоянки. Поэтому нести тяжелые пакеты из магазина на большие расстояния жителям не придется.

В квартирах ЖК «Новая Тула» всегда много света и благоприятный микроклимат.

- В прошлом материале мы упомянули метод облицовки домов «мокрый» фасад, применяемый при строительстве ЖК «Новая Тула». Будущих жителей комплекса интересует, почему выбрали именно его и чем он отличается, к примеру, от более известного навесного фасада?

- Постараемся рассмотреть оба метода более подробно.

Навесной или вентилируемый фасад - крепление на внешние стены дома специального каркаса. В каркас закладывается теплоизоляция, а сверху монтируются отделочные плиты.

«Мокрый» фасад - облицовка дома путем нанесения штукатурки с применением современных технологий декорирования.

Оба метода необходимы для защиты дома от воздействий внешней среды, но штукатурный фасад имеет ряд преимуществ:

• через щели фасадной облицовки попадает влага, а «мокрый» фасад наносится сплошным слоем и препятствует проникновению влаги.

• штукатурка не нагружает стены так, как вентилируемый фасад.

• при помощи «мокрого» фасада можно создавать различные цвета и текстуры, дома отличаются индивидуальностью и оригинальным дизайном.

- 3S GROUP использует только качественные материалы и современные технологии, - поясняет Борис Латыпов, менеджер офиса продаж 3S Новая Тула. - Поэтому наши дома строятся с применением техники «мокрого» фасада. Такое решение позволяет экономить на счетах за отопление. «Мокрый» фасад прекрасно сохраняет тепло, защищает от плесени и увеличивает срок службы здания. Помимо привлекательного дизайна и сокращения потери тепла, технология обеспечивает качественную звукоизоляцию, снижаются расходы на электроэнергию.

В квартирах ЖК «Новая Тула» всегда много света и благоприятный микроклимат. На создание этого микроклимата также работает газовый котел с регулятором температуры, установленный в каждой квартире. В результате вы станете хозяином атмосферы вокруг: создание приятного микроклимата в квартире в буквальном смысле в ваших руках. Эта схема отопления позволит ощутимо сэкономить на коммунальных платежах.

- Важный вопрос про сроки покупки. Приобретение квартиры - серьезный шаг и значительные финансовые затраты. Почему сегодня лучше не откладывать покупку нового жилья?

- Не стоит ждать, пока дом достроится. На старте продаж цена всегда ниже примерно на 20-30%. К тому же на этом этапе выбор квартир всегда больше, и вы можете выбрать самую лучшую планировку, этаж и вид из окна.

Во-вторых, сейчас действует масса льгот в сфере ипотечного кредитования. Такие временные акции от государства упускать не стоит.

Например, есть возможность купить квартиру с ипотечной ставкой 0,01% годовых на весь срок действия договора. Такие условия позволяют ощутимо сэкономить! Судите сами: размер ежемесячного платежа за большую однушку в ЖК «Новая Тула» составит 9 540 рублей в месяц вместо обычных 17 450 рублей; за просторную двушку - 14 338 рублей в месяц вместо 26 225 рублей; за шикарную трешку - 16 690 рублей в месяц вместо 30 765 рублей.

Ситуация в стране не совсем стабильная. Снижения цен на недвижимость в этом году ждать не стоит. Поэтому напрашивается вывод: сейчас или никогда! Не стоит откладывать свою жизнь на завтра. Выбирайте теплую и уютную квартиру в ЖК «Новая Тула» уже сегодня.

ООО «СЗ «Три Эс Новая Тула»

Офис продаж: Тула, ул. Благовещенская, 6, тел. (4872) 52-00-02

3snt.ru

С проектной документацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф