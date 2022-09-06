Депутаты Тульской гордумы утвердили кандидатуры на присвоение звания "Почетный гражданин"

В ходе заседания депутаты рассмотрели более 10 вопросов повестки дня. Фото: материалы пресс-служб

Были поддержаны кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города-героя Тулы». Сведения о них размещались на официальных сайтах муниципального образования город Тула и администрации города Тулы с целью информирования жителей и для изучения общественного мнения.

За выдающиеся заслуги, высокий личный авторитет, многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования город Тула, многолетнюю и плодотворную общественно значимую деятельность почетные звания присвоены:

– Вырцевой Неле Алексеевне – члену Тульского областного комитета Российского Союза ветеранов, ответственному секретарю Тульской областной общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

– Томаевой Маргарите Александровне – главному врачу ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы имени Е.Г. Лазарева»;

– Швыкину Юрию Сергеевичу – начальнику отдела АО «КБП им. Академика А.Г. Шипунова», доктору технических наук, профессору.

Были поддержаны кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города-героя Тулы». Фото: материалы пресс-служб

– Наш город славится не только своей богатой историей, достижениями, традициями, самое главное богатство – это люди. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин» мы принимаем ежегодно в преддверии Дня города. Заслуги каждого из кандидатов вызывают безусловное уважение и безмерную благодарность. Все они вкладывают свой труд, талант и энтузиазм в развитие нашей любимой Тулы, – отметила мэр Ольга Слюсарева.

Вручение удостоверений и знаков пройдет в торжественной обстановке на мероприятии, посвященном Дню рождения города.

Депутаты также приняли решения о награждении Почетным знаком «За вклад в развитие города Тулы», медалью «За заслуги в области здравоохранения» и Почетной грамотой Тульской городской Думы.

Чтобы помнили

Также на заседании рассмотрены проекты решений об установке мемориальных досок нашим землякам – военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.

Депутаты единогласно поддержали ходатайства тульских центров образования об увековечении памяти Артема Баранова, Яна Голунова, Рустама Гулямова, Станислава Соломатина, Кирилла Тюхова, Виктора Щемелева. Мемориальные доски будут установлены в школах, где учились бойцы.

За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента РФ туляки посмертно награждены орденом Мужества. В память о них была объявлена минута молчания.

– Наши военнослужащие сражаются за правое дело, защищают мирное население от проявлений неонацизма, отстаивают интересы России. Все они – герои, отдавшие свои жизни ради нашего будущего. Считаю, что инициатива центров образования об увековечении их имен – необходимая и своевременная. Подрастающее поколение должно гордиться подвигом людей, которые встали на защиту Родины, – считает заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева.