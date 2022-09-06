«Новомосковский газобетон»: спрос набирает обороты

Современная высокотехнологичная линия по производству газобетонных блоков "Новомосковский газобетон" запущена в мае 2022 года.

Современную высокотехнологичную линию по серийному производству газобетонных блоков ЗАО «Химсервис» запустило в мае этого года, как одно из новых перспективных направлений в развитии предприятия.

Напомним, за плечами новомосковской компании почти три десятилетия стабильной работы в сфере обеспечения противокоррозионной защиты подземных трубопроводов. Продукция ЗАО «Химсервис» давно оценена в масштабах страны и за ее пределами. Оборудование торговой марки «Менделеевец» - один из лидеров в сфере противокоррозионной защиты подземных трубопроводов, резервуаров и морских сооружений.

О том, как искать новые пути развития, продолжать рост в период общего спада и в результате сохранить самое ценное - коллектив, мы беседуем с Вадимом Тереховым - генеральным директором ЗАО «Химсервис».

- Вадим Владимирович, в непростой обстановке вы не только не сокращаете объемы основного производства, но и открываете новые! Как такое возможно?

- Да, история и опыт нашего предприятия позволяет проходить разного рода кризисы с наименьшими потерями. Мы стабильно работаем, находя в сегодняшней реальности новые возможности для движения вперед. Одной из таких точек роста является открытие новой линии по производству газобетонных блоков под торговой маркой «Новомосковский газобетон». Она введена в эксплуатацию три месяца назад, и за этот период показала хороший рост по объемам производства, спрос на наш газобетон набирает обороты. Это говорит о том, что налажен выпуск востребованной рынком продукции. При этом, организовано 17 новых рабочих мест с достойной зарплатой.

- В чем основной секрет успеха нового производства?

- В первую очередь, в высоком качестве нашей продукции, которое обеспечивает высокотехнологичная производственная линия. Газобетонные блоки, армированные стекловолокном, сертифицированы, изготавливаются в соответствии с ГОСТ 21520-89. Они подходят для строительства частных домов, возведения внешних стен в монолитном строительстве и внутренних перегородок.

Пористая структура газобетона обеспечивает высокую звуко- и теплоизоляцию, а идеальная геометрия блоков – минимальные затраты на отделку стен. Теперь местные строительные организации и частные заказчики могут получать качественные и доступные газоблоки, не переплачивая за транспортировку. Продуман и вопрос доставки нашей продукции до клиента, с использованием манипулятора вместимостью 10 поддонов. Часть наших клиентов – это те, кто строит дом на своем участке. Специально для них на нашем сайте мы подготовили каталог доступных проектов домов из газобетона.

Газобетонные блоки, армированные стекловолокном, сертифицированы, изготавливаются в соответствии с ГОСТ 21520-89.

- В последнее время новую жизнь получило и ваше литейное производство…

- Да, это еще одна точка нашего роста. Литейный цех был запущен с 2009 года именно для выпуска основной нашей продукции – приборов и оборудования для диагностики трубопроводов. Но сейчас спектр его возможностей гораздо больше: производство позволяет изготавливать изделия из чугуна и черных металлов, в том числе и для сферы ЖКХ. Речь идет о дренажных решетках, цоколей фонарных столбов, канализационных люках, элементов ограждений и тому подобном. Так что и в этом направлении мы движемся вперед, расширяя возможности и клиентскую базу.

- Удачи и развития всем вашим направлениям, новых задумок и идей!

ЗАО «Химсервис» им. А. А. Зорина:

Тульская обл., Новомосковск, ул. Свободы, 9, т. +7 (48762) 7-97-74.

Более подробная информация о продукции ЗАО "Химсервис" на химсервис.com

«Новомосковский газобетон»:

8 (800) 101-23-75

н-газобетон.рф