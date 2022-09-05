С 6 сентября Большая Тула начнет праздновать 876-летний юбилей города Фото: Архив "КП"

Приближается День города Тулы, в который жители и гости города отпразднуют 876-летие оружейной столицы России.

И хотя основные праздничные мероприятия запланированы на 10 сентября, уже с завтрашнего дня в Большой Туле стартуют местные праздники приуроченные ко "дню рождения" Тулы. Они пройдут на территории общественных пространств как в самой Туле, так и в поселках и селах, входящих в ее состав.

Публикуем полную программу мероприятий, которые ждут туляков в эти дни:

6 сентября

Тула, ул. Максима Горького, 37 - 18.00 - Праздник «Любимый мой дворик»

7 сентября

Городской концертный зал (ул. Советская, 2) - 16.00 - День Советского района «Всё по-советски»

поселок Рождественский (ул. 40 лет Октября, 1) - 17.00 - Тульское представление «Край родной»

поселок Михалково (ул. Тверская/ул. Невская, детская площадка) - 17.00 - Тульское представление «Тула, мы любим тебя»

Тула (ул. Замочная, 105-е) - 18.00 - Праздник «Любимый мой дворик»

8 сентября

село Архангельское (ул. Промышленная, 2) - 15.00 - Спортивный праздник «Самый, самый...»

Тула (ул. 9 Мая, 7 - 11) - 18.00 - Праздник двора «С днём рождения, Тула!»

сквер «Тульское чаепитие» (ул. Октябрьская/ул. Пузакова) - 18.00 - Тульское представление «День вишневого варенья»

Болдинский сквер (ул. Болдина, 98) 18.00 - День Привокзального района «Тебе, любимый город»

9 сентября

поселок Торхово (ул. Центральная, 24) - 14.00 - Арт-лаборатория «Самовар»

Центр культуры и досуга (ул. Металлургов, 22) - 16.30 - Концертная программа «Любимый мой город»

поселок Плеханово (ул. Заводская, 17) - 17.00 - Культурно-развлекательная программа «Мой город»

село Частое 18.00 - Праздничная программа «Тульские радости»

поселок Хомяково (ул. Берёзовая, 2) 18.00 - Восьмой ежегодный фестиваль урожая «Сытый хомячок»

село Хрущёво (ул. Шкляра, 1а) 18.00 - Тульское представление «С днём рождения, любимый город»

поселок Рассвет (пос. Рассвет, 35) 18.30 - Вечер отдыха «Лучший город земли»

село Зайцево (ул. Новая, 1) 19.00 - Праздник «Родному городу с любовью!»

поселок Ленинский (ул. Ленина, 1, Концертный зал «Орион») 20.00 - Дискотека под открытым небом

10 сентября

село Алёшня (ул. Центральная, 35) 17.00 - Праздник двора «Этот город самый лучший»

поселок Барсуки (ул. Советская, 16а) 17.00 - Тульское представление «Любимый город»

поселок Иншинский (пос. Иншинский, 22) 18.00 - Вечер отдыха «Любимый город»

поселок Шатск (ул. Садовая, 1а) 18.30 - Праздничная программа «Тульские радости»

17 сентября

поселок Ленинский (ул. Механизаторов, 10в - ФОК) 13.00 - Праздничные мероприятия «С днём рождения, Ленинский». День поселка.