За сутки в Тульской области на 5 сентября выявили 355 новых случаев коронавируса Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 5 сентября, 11:45, за минувшие сутки в Тульской области выявили 355 новых случаев заболевания коронавирусом - уровень заболеваемости продолжает медленно, но последовательно снижаться. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 173 078 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 8 человек.

280 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 161 667 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 2835 человека.