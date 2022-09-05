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Общество5 сентября 2022 8:12

Сменить условный срок на реальный: тульская прокуратура обжалует решение по делу экс-депутата Бороненко

Новое слушание по делу назначено на 22 сентября
Источник:kp.ru
Сменить условный срок на реальный: тульская прокуратура обжалует решение по делу экс-депутата Бороненко

Сменить условный срок на реальный: тульская прокуратура обжалует решение по делу экс-депутата Бороненко

Фото: Архив "КП"

В Тульском областном суде региональная прокуратура намерена обжаловать приговор, который вынесли экс-депутату городской Думы Александру Бороненко. Напомним, по версии следователей, он фиктивно трудоустроил четырех помощников, получая за них зарплату, премии и прочие выплаты, а общий ущерб, нанесенный бюджету Тулы, составил 3 778 008,73 рубля, из которых Бороненко похитил и распорядился суммой в 2 522 032,88 рубля (разница между суммами - налоговые отчисления).

В результате в июне 2022 года его признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения, приговорив к 3 годам лишения свободы условно. При этом сторона обвинения настаивала на реальном сроке - и теперь намерена добиться пересмотра приговора в этом направлении.

В ходе следствия Бороненко возместил городу нанесенный ущерб и признал свою вину. Также стало известно, что один из тех самых фиктивно трудоустроенных помощников полагает, что большую часть полученных мошенническим образом средств Бороненко тратил на благотворительность.

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