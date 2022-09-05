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Общество5 сентября 2022 7:04

В Тулу 15 сентября прибудет ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского

Святыня, в честь 600-летия со дня обретения, с 12 июля находится в поездке по всей стране
Источник:kp.ru
В Тулу 15 сентября прибудет ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского. Фото: Владивостокская епархия.

В Тулу 15 сентября прибудет ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского. Фото: Владивостокская епархия.

Русская Православная Церковь организовала поездку ковчега в честь юбилея со дня обретения. Планируется, что всего ковчег проедет порядка 30 тысяч километров, отправившись в путь из Троице-Сергиевой лавры 12 июня, в день День Святой Троицы.

В Тулу святыня прибудет 15 сентября и проведет здесь два дня. В первый день планируется:

- в 8.30 - встреча ковчега в Успенском кафедральном соборе Тулы на главной городской площади,

- с 8.30 до 11.00 – Божественная литургия в Успенском кафедральном соборе Тулы, которую возглавит митрополит Тульский и Ефремовский Алексий,

- с 11.00 до 17.00 – молебны с акафистом перед ковчегом с мощами,

- в 17.00 – уставное богослужение.

На второй день, 16 сентября, запланировано:

- с 8.30 до 11.00 – Божественная литургия в Успенском кафедральном соборе Тулы,

- с 11.00 до 17.00 – молебны с акафистом перед ковчегом с мощами,

- в 17.00 – всенощное бдение праздника Собора новомучеников и исповедников Тульской земли,

- 19.00 – проводы ковчега с мощами.

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