В Тулу 15 сентября прибудет ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского. Фото: Владивостокская епархия.

Русская Православная Церковь организовала поездку ковчега в честь юбилея со дня обретения. Планируется, что всего ковчег проедет порядка 30 тысяч километров, отправившись в путь из Троице-Сергиевой лавры 12 июня, в день День Святой Троицы.

В Тулу святыня прибудет 15 сентября и проведет здесь два дня. В первый день планируется:

- в 8.30 - встреча ковчега в Успенском кафедральном соборе Тулы на главной городской площади,

- с 8.30 до 11.00 – Божественная литургия в Успенском кафедральном соборе Тулы, которую возглавит митрополит Тульский и Ефремовский Алексий,

- с 11.00 до 17.00 – молебны с акафистом перед ковчегом с мощами,

- в 17.00 – уставное богослужение.

На второй день, 16 сентября, запланировано:

- с 8.30 до 11.00 – Божественная литургия в Успенском кафедральном соборе Тулы,

- с 11.00 до 17.00 – молебны с акафистом перед ковчегом с мощами,

- в 17.00 – всенощное бдение праздника Собора новомучеников и исповедников Тульской земли,

- 19.00 – проводы ковчега с мощами.