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Происшествия4 сентября 2022 10:00

В сгоревшем в Узловском районе Тульской области доме погиб мужчина

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.
Игорь КОПЫТОВ
В сгоревшем в Узловском районе Тульской области доме погиб мужчина

В сгоревшем в Узловском районе Тульской области доме погиб мужчина

Фото: материалы пресс-служб

Сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании в с. Шаховское Узловского района на пульт службы спасения поступило 3 сентября в 21.33. На место выехали 4 пожарных расчета. Через 10 минут они прибыли на место, а открытое горение ликвидировали чуть больше, чем за 20 минут.

Здание выгорело изнутри по всей площади, обрушилась кровля. В результате пожара погиб мужчина, чья личность устанавливается.

Причина пожара пока неизвестна.

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