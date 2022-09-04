В сгоревшем в Узловском районе Тульской области доме погиб мужчина Фото: материалы пресс-служб

Сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании в с. Шаховское Узловского района на пульт службы спасения поступило 3 сентября в 21.33. На место выехали 4 пожарных расчета. Через 10 минут они прибыли на место, а открытое горение ликвидировали чуть больше, чем за 20 минут.

Здание выгорело изнутри по всей площади, обрушилась кровля. В результате пожара погиб мужчина, чья личность устанавливается.

Причина пожара пока неизвестна.