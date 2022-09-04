Коронавирус в Тульской области: 395 новых случаев заболевания за последние сутки на 4 сентября Фото: Алексей ФОКИН

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 4 сентября, 277 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 161 387 человек. При этом госпитализированы 11 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 172 723 человек.

Суточная смертность – 1 человек, а в целом с начала пандемии умерли 5 282 жителей региона.