Более 40 тысяч жителей региона написали «Диктант Победы» на очных площадках акции

Акция инициирована партией «Единая Россия» совместно с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, Российским союзом ветеранов и Всероссийской организацией «Волонтеры Победы».

В субботу, 3 сентября, в День окончания Второй мировой войны в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Историческая память» на территории нашего региона прошла акция «Диктант Победы». Ее цель – пробудить интерес у молодежи к событиям героического прошлого нашей страны, дать возможность всем желающим проверить свои знания истории, узнать новую информацию о забытых подвигах предков.

Акция инициирована партией «Единая Россия» совместно с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, Российским союзом ветеранов и Всероссийской организацией «Волонтеры Победы».

В Тульской области масштабное патриотическое по приглашению «Единой России» объединило более 40 тысяч жителей, которые написали диктант на специально организованных площадках. Это представители депутатского корпуса «Единой России», органов исполнительной власти и местного самоуправления, активисты, сторонники, волонтеры, социальные партнеры партии.

В нашем регионе было подготовлено более 900 локаций для очного прохождения исторического теста. Подготовка к акции заняла не один месяц, проведена огромная организационная и информационная работа. И ее результатом в канун «Диктанта» стала новость о том, что по количеству площадок Тульская область вошла в России в тройку лидеров.

«Для тульских единороссов организация и проведение «Диктанта Победы» – очень ответственная, важная и вместе с тем почетная миссия, – отмечает секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Николай Воробьев. – Ведь события Великой Отечественной, бессмертный подвиг нашего народа священны для жителей города-героя и всей области. Нет ни одной семьи, которую бы не коснулась война. И долг каждого патриота, каждого потомка солдат Победы – знать историю подвига, рассказывать о ней детям, передавать через поколения.

Особенно важно, что к акции присоединились студенты и школьники, воспитанники Тульского суворовского училища, кадеты. Участие молодежи, детей в таком важном, историко-образовательном мероприятии – достойное начало нового учебного года, который в условиях специальной военной операции на Украине проходит под знаком патриотизма и единения».

Главной региональной оффлайн-площадкой «Диктанта Победы» стала Государственный Музей оружия в городе-герое Тула. Здесь, в зале славы российского оружия, собралось более 150 участников акции.

Цель акции – пробудить интерес у молодежи к событиям героического прошлого нашей страны, дать возможность всем желающим проверить свои знания истории.

На торжественной церемонии открытия мероприятия туляков приветствовали представители «Единой России».

Заместитель секретаря регионального отделения партии, депутат Тульской областной Думы, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Михаил Грязев отметил особую значимость акции для воспитания молодежи. Он привел в пример слова педагога из советского фильма «Доживем до понедельника» в исполнении актера Вячеслава Тихонова. Он говорил: «История – это наука, которая делает человека гражданином».

«В наше великой стране славная история с множеством дат и событий, но самым важным для каждого из нас является победа в Великой Отечественной войне. Знать и помнить об этом – основа основ. Мы должны передать молодежи историческую правду, и в этом главная миссия «Диктанта Победы», – отметил Михаил Васильевич.

«Все мы знаем фразу: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Именно от нашего отношения к событиям Великой Отечественной войны зависит, в каком мире будут жить наши дети и внуки. Всех нас, независимо от возраста, социального статуса, национальности объединяет уважение к прошлому и подвигу поколения победителей. Благодарю каждого, кто принимает участие в Диктанте. Помните, это не экзамен. Смысл акции состоит не в том, чтобы оценивать знания. А в том, чтобы люди вспомнили, что происходило во время Великой Отечественной войны», – отметила глава Тулы, член регионального политсовета «Единой России» Ольга Слюсарева.

«Мы обязательно должны помнить свою историю, уважать подвиг предков. Особенно это важно для молодого поколения. И такие акции, безусловно, помогают нам сохранить основы истории, культуры. Это влияет на дальнейшее развитие подрастающего поколения, общества в целом. Это позволит не утратить нравственные ориентиры. Вектор развития России – в ее историческом прошлом, – уверен впервые участвующий в акции заместитель министра здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский.

Собравшиеся на главной тульской площадке в онлайн-формате стали участниками торжественного старта акции в Музее Победы на Поклонной горе.

«Диктант Победы» пишут все, кому небезразлична история нашей страны. Это не только проверка знаний об истории войны, это наша благодарность поколению победителей, нашим дорогим фронтовикам, – обратился с экрана координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн. – Для каждого россиянина знание истории Великой Отечественной войны, уважение к нашим ветеранам – святой долг и обязанность, та нравственная особенность, которая никогда не позволит забыть нашу историю. То, что и сегодня даёт россиянам, нашим героям, участникам специальной военной операции духовные силы противостоять современному нацизму. Знание истории своей страны и своего народа – вечные уроки истории, которые надо знать и помнить»,

В 14.00 участники акции приступили к написанию Диктанта. Он содержал 25 вопросов по событиям Второй мировой войны, в том числе, задания с региональной тематикой.

Акция в Туле также прошла в атриуме Тульского кремля, Музее обороны города, в стенах ведущих вузов – ТГПУ и ТулГУ, в школах и учреждениях культуры. В столице области и во всех муниципалитетах участниками акции стали лидеры и активисты ветеранских и общественных организаций, представители депутатского корпуса-члены фракций «Единой России», руководители органов исполнительной власти и местного самоуправления, участники боевых действий, преподаватели, студенты и школьники, военнослужащие, работники учреждений культуры, воспитанники Тульского суворовского училища. Помощь в организации площадок и непосредственном написании Диктанта оказали волонтеры Победы, активисты МГЕР.