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Происшествия3 сентября 2022 13:00

В Туле погиб каменщик, упавший с 25 этажа новостройки

Трагедия произошла в микрорайоне Петровский
Игорь КОПЫТОВ
В Туле погиб каменщик, упавший с 25 этажа новостройки

В Туле погиб каменщик, упавший с 25 этажа новостройки

Фото: материалы пресс-служб

Сейчас на месте работают сотрудники прокуратуры и следственного комитета.

По предварительной информации, 1 сентября 2022 года в ходе проведения строительно-монтажных работ 25-летний мужчина упал с большой высоты и умер на месте.

Сотрудники СК устанавливают обстоятельства произошедшего. Уже проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, опрошены очевидцы случившегося, в организации, где был трудоустроен погибший, изъята документация, представляющая интерес для следствия.

В ходе проверки будет определен круг лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на строительном объекте

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