В Туле погиб каменщик, упавший с 25 этажа новостройки Фото: материалы пресс-служб

Сейчас на месте работают сотрудники прокуратуры и следственного комитета.

По предварительной информации, 1 сентября 2022 года в ходе проведения строительно-монтажных работ 25-летний мужчина упал с большой высоты и умер на месте.

Сотрудники СК устанавливают обстоятельства произошедшего. Уже проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, опрошены очевидцы случившегося, в организации, где был трудоустроен погибший, изъята документация, представляющая интерес для следствия.

В ходе проверки будет определен круг лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на строительном объекте