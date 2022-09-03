Коронавирус в Тульской области: 415 новых случаев заболевания за последние сутки на 3 сентября Фото: Алексей ФОКИН

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 3 сентября, 295 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 161 110 человек. При этом госпитализированы 14 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 172 328 человек.

Суточная смертность – 1 человек, а в целом с начала пандемии умерли 5 281 жителей региона.