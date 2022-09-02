В Туле перезахоронили останки мирных жителей деревни Колодезное Фото: материалы пресс-служб

В пятницу, 2 сентября, на городском кладбище № 3 состоялась церемония перезахоронения останков мирных жителей, расстрелянных в годы Великой Отечественной войны в деревне Колодезное. Мероприятие прошло накануне памятной даты – дня окончания Второй мировой войны.

В числе присутствующих – Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева, сотрудники администрации, представители СУ СКР по Тульской области, члены поискового движения России, военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной дивизии, кадеты юридического полицейского колледжа, родственники Сергея Яковлевича Тюняева – одного из погибших.

В числе присутствующих – Глава города Тулы Ольга Слюсарева, сотрудники администрации, представители СУ СКР по Тульской области, члены поискового движения России, военнослужащие 106-й гвардейской дивизии, кадеты юридического полицейского колледжа, родствен Фото: материалы пресс-служб

В прошлом году в районе деревни Колодезное волонтеры регионального отделения организации «Поисковое движение России» и поискового отряда «Безмолвие» приняли участие в поисковых работах на территории населенного пункта. Согласно архивным данным, в декабре 1941 года солдаты вермахта расстреляли здесь 24 мирных жителя. В ходе работ обнаружены останки девяти мужчин. Сотрудниками регионального следственного управления СКР по Тульской области было возбуждено уголовное дело по факту геноцида народов СССР в годы войны. Были проведены судебная и генетической экспертизы, в результате которых удалось установить личность одного погибшего. Данная работа ведется в рамках проекта «Без срока давности».

В своем выступлении Ольга Слюсарева поблагодарила сотрудников следственного комитета, поисковиков за работу по сохранению памяти о защитниках Родины.

– Для каждой семьи это очень важно: знать и помнить о своих предках. Сегодня мы предаем земле останки мирных граждан, погибших от рук фашистов. Для нас с вами это дело чести – с воинскими почестями проводить их в последний путь. Вечная им память! – отметила мэр Тулы. – Благодаря нашим воинам, тем, кто трудился в тылу, мы с вами имеем возможность жить, работать и растить детей. Теперь семьи погибших будут знать, где покоятся их родные. Наш долг – помнить о тех, кто похоронен в священной русской земле, и укреплять нашу любимую страну.

– Мы помним и всегда будем помнить, передавая из поколения в поколение, какой ценой завоевана свобода нашего народа, – отметил командир поискового отряда «Безмолвие» Игорь Решетов.

Сын Сергея Яковлевича Тюняева Александр Сергеевич поблагодарил поисковиков за восстановление исторической справедливости и сохранение памяти его семьи.

Как рассказал представитель поискового движения Тульской области Константин Ферапонтов, поисковикам предстоит большая работа в этой деревне. Необходимо найти тела еще больше десятка расстрелянных мирных жителей. Будут работать с местным населением, вести аэрофотосъемку.

– Обрести покой должен каждый боец и мирный житель, погибший в годы Великой Отечественной, – подчеркнул Константин.

По погибшим воинам была отслужена лития. Под звуки ружейного салюта и Государственный гимн РФ останки были погребены. Завершилось мероприятие прохождением почетного караула и возложением цветов и венков к месту захоронения.