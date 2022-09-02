В Туле открывают мемориальные доски погибшим военнослужащим

В ЦО № 26 открыли мемориальную доску военнослужащему Сергею Ковалеву, погибшему в ходе спецоперации на Украине. Фото: материалы пресс-служб

На мероприятии присутствовали Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева, заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Смолянинов, заместитель главы администрации Тулы по социальной политике Инесса Фельдман, родные, близкие и сослуживцы Сергея Александровича.

Сергей Ковалев при выполнении специальной задачи проявил высокий профессионализм, личное мужество, отвагу и самоотверженность. Фото: материалы пресс-служб

Сергей Ковалев участвовал в СВО с первых дней. При выполнении специальной задачи проявил высокий профессионализм, личное мужество, отвагу и самоотверженность. В ходе боестолкновения 14 апреля 2022 года героически погиб. Указом Президента РФ награжден орденом Мужества (посмертно).

– Сергей с честью служил Родине. По зову сердца, а не по долгу службы он отправился защищать мирное население Донбасса. О потерях всегда говорить тяжело и больно. Вдвойне тяжелее, когда погибают молодые люди. Преждевременный уход из жизни нашего земляка – потрясение для всех. Но память о нем будет жить в наших сердцах, – подчеркнула Ольга Слюсарева.

– Наша страна 77 лет назад одержала Победу над фашизмом в Великой Отечественной войне. Уроки из истории, к сожалению, вынесли не все. Сегодня нацизм вновь угрожает миру. Военнослужащие Российской Армии противостоят его проявлениям ценой своей жизни. Ребята, которые защищали честь и славу нашего государства, заслуживают, чтобы память о них бережно хранилась, – отметил Евгений Смолянинов.

На мероприятии присутствовали Глава города Тулы Ольга Слюсарева, заместитель председателя Тульской гордумы Евгений Смолянинов, заместитель главы администрации Тулы по социальной политике Инесса Фельдман, родные, близкие и сослуживцы Сергея Ковалева. Фото: материалы пресс-служб

В пятницу, 2 сентября, на здании центра образования № 8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова состоялось торжественное открытие мемориальной доски Максиму Еропкину, погибшему в ходе спецоперации. Мемориальную табличку разместили на корпусе по ул. Фрунзе, 18, где он учился.

– Максима знали и любили многие. О нем отзывались как о мужественном благородном человеке, для которого не было невыполнимых задач. Максим получил смертельное ранение в бою. Его трагическая смерть в самом расцвете лет – невосполнимая утрата для всех, кто знал его. Очень тяжело терять наших парней. Вся страна скорбит с родными каждого погибшего солдата и офицера. Слава героям, вечная память! - отметила Ольга Слюсарева.

- Вся страна скорбит с родными каждого погибшего солдата и офицера. Слава героям, вечная память! - отметила Ольга Слюсарева. Фото: материалы пресс-служб

Старший сержант Максим Еропкин проходил службу в должности заместителя командира взвода – командира отделения инженерной разведки 388 гвардейского отдельного инженерно-саперного батальона 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. 30 июня в составе разведывательного батальона он находился в засаде в районе с. Нырково. В результате боя Максим Николаевич получил смертельное ранение.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, он был удостоен ордена Мужества (посмертно). Награду вручили матери погибшего.

Максим Еропкин в результате боя получил смертельное ранение. Фото: материалы пресс-служб

На следующей неделе состоится открытие мемориальной доски Алексею Александровичу Алешко на здании учебного корпуса центра образования № 8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова по ул. Первомайской, 53. Алексей трагически погиб в ходе спецоперации 25 февраля, награжден орденом Мужества (посмертно).

Также именем Алешко будет названа улица в деревне Ямны, уроженцем которой он был. Такое решение было принято депутатами на заседании гордумы.