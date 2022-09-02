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Общество2 сентября 2022 11:10

Школодром: просто весело. Просто вкусно!

В субботу, 3 сентября, с 12.00 до 18.00, в Центральном парке Тулы у фонтана пройдет развлекательно-обучающий семейный праздник «Школодром -2022», официальным спонсором которого в этом году стало ПХ «Лазаревское»
Источник:kp.ru
Приходите на «Школодром» всей семьей, будет вкусно и весело!

Приходите на «Школодром» всей семьей, будет вкусно и весело!

«Школодром» - семейный баттл, в котором участники будут проходить испытания на интерактивных площадках и соревноваться в сообразительности, ловкости и умении работать в команде. Победители получат вкусный подарок от «Лазаревских лавок» — большой набор фирменной продукции, сделанной на собственном производстве в Тульской области из натурального мяса и молока.

Натуральная и всегда свежая продукция ООО ПХ "Лазаревское" - именно то, что нужно детям.

Натуральная и всегда свежая продукция ООО ПХ "Лазаревское" - именно то, что нужно детям.

Всех гостей фестиваля ждут увлекательные квесты и конкурсы. Любителям творчества обязательно понравится мастер-класс по росписи сумок-шоперов, организованный командой племенного хозяйства "Лазаревское". Будет аквагрим, плетение косичек, угощения, фотозоны, мастер-классы и батут. Самые креативные тоже получат аппетитные подарки, а все без исключения - воздушные шарики и лучшие рецепты того, что можно сделать из лазаревского мяса и молока.

Победители получат вкусный подарок от «Лазаревских лавок» - набор фирменной продукции ПХ «Лазаревское».

Победители получат вкусный подарок от «Лазаревских лавок» - набор фирменной продукции ПХ «Лазаревское».

Для всех ценителей лазаревской продукции организовывается продажа хот-догов с фирменными натуральными сосисками.

Приходите на «Школодром» всей семьей, будет вкусно и весело!

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Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на vk.com/phlazarevskoe.

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