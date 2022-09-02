Школодром: просто весело. Просто вкусно!

Приходите на «Школодром» всей семьей, будет вкусно и весело!

«Школодром» - семейный баттл, в котором участники будут проходить испытания на интерактивных площадках и соревноваться в сообразительности, ловкости и умении работать в команде. Победители получат вкусный подарок от «Лазаревских лавок» — большой набор фирменной продукции, сделанной на собственном производстве в Тульской области из натурального мяса и молока.

Натуральная и всегда свежая продукция ООО ПХ "Лазаревское" - именно то, что нужно детям.

Всех гостей фестиваля ждут увлекательные квесты и конкурсы. Любителям творчества обязательно понравится мастер-класс по росписи сумок-шоперов, организованный командой племенного хозяйства "Лазаревское". Будет аквагрим, плетение косичек, угощения, фотозоны, мастер-классы и батут. Самые креативные тоже получат аппетитные подарки, а все без исключения - воздушные шарики и лучшие рецепты того, что можно сделать из лазаревского мяса и молока.

Победители получат вкусный подарок от «Лазаревских лавок» - набор фирменной продукции ПХ «Лазаревское».

Для всех ценителей лазаревской продукции организовывается продажа хот-догов с фирменными натуральными сосисками.

Приходите на «Школодром» всей семьей, будет вкусно и весело!

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Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на vk.com/phlazarevskoe.