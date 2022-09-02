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Здоровье2 сентября 2022 8:46

За минувшие сутки в Тульской области выявили 424 новых случая коронавируса

Также за эти сутки в регионе госпитализировали с осложнениями 36 человек
Источник:kp.ru
За минувшие сутки в Тульской области выявили 424 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Тульской области выявили 424 новых случая коронавируса

Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 2 сентября, 11:15, за минувшие сутки в Тульской области выявили 424 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 171 913 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали с осложнениями 36 человек.

290 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 160 815 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 280 человек.

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