За минувшие сутки в Тульской области выявили 424 новых случая коронавируса Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 2 сентября, 11:15, за минувшие сутки в Тульской области выявили 424 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 171 913 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали с осложнениями 36 человек.

290 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 160 815 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 280 человек.