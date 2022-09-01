Николай Воробьев: «1 сентября – радостный и волнительный праздник для каждого из нас»

Председатель регионального парламента Николай Воробьев приехал поздравить ребят и педагогов в самый маленький город нашей страны – Чекалин. Фото: материалы пресс-служб

Традиционно в День знаний депутаты облдумы принимают участие в празднике «Первого звонка».

В этом году председатель регионального парламента Николай Воробьев приехал поздравить ребят и педагогов в самый маленький город нашей страны – Чекалин. В местной школе сейчас обучается 74 человека. Восемь из них сегодня первый раз сели за парты.

На торжественной линейке, обращаясь к собравшимся, Николай Воробьев отметил, что Чекалин, хоть и самый маленький город, но очень уютный, с прекрасной школой.

– 1 сентября – радостный и волнительный праздник для каждого из нас, – сказал Николай Юрьевич. – Все мы вспоминаем, свой первый День знаний, как мы шли за руку с родителями, как знакомились с одноклассниками, с первым и самым любимым учителем. Ведь это настолько важное событие в жизни любого человека, что забыть его просто невозможно. Дорогие ребята, могу с уверенностью сказать, что для вас сегодня открывается дорога во взрослую жизнь. Впереди – очень интересное время учебы. Вы много узнаете о славной истории своего города и района, области, страны. Вы научитесь разбираться в математике, физике, химии и многих других науках.

Первоклассникам пожелали счастливых школьных лет, а выпускникам – терпения и упорства. Фото: материалы пресс-служб

Николай Воробьев пожелал первоклассникам счастливых школьных лет, а выпускникам – терпения и упорства. Депутат добавил, что последний год должен запомниться, как счастливый, но очень ответственный, потому что скоро им придется выбрать дальнейший путь в жизни.

Директор школы Ксения Смирнова, приветствуя ребят в новом учебном году, отметила, что 1 сентября и последний звонок – самые трогательные для учителя даты.

– Очень весомый повод для радости сегодня – восемь первоклассников. Они отличные ребята, возлагаю на них огромные надежды. На торжественной линейке они уже себя показали: танцевали, читали стихи. Уверена, что и в дальнейшем их будут ждать успехи, – сказала директор.

Также Ксения Анатольевна поделилась планами. Вместе с Николаем Воробьевым у них появилась идея создать на территории школы яблоневый сад. Чтобы каждый ученик посадил свое дерево, и в дальнейшем, уже после выпуска, возвращался на это памятное место.

В этом году в 11-м классе всего четыре девушки. Одна из выпускниц Александра Лапандина говорит, что этот День знаний особенно волнительный, но воспоминания о школьных годах только положительные.

– Заниматься в классе, где всего четыре человека, удобно, потому что это возможность индивидуального подхода учителей к каждому ученику. Всегда можно спросить что-то, посоветоваться. Мне очень нравится наш учительский коллектив, сплоченный, профессиональный, все очень хорошо относятся к детям. Очень грустно сегодня, потому что мне нравится школа, и очень страшно, потому что сложный период начинается: нужно сделать серьезный жизненный выбор, найти профессию по душе. Но верю, что все будет хорошо, – рассказывает Александра.

После торжественной линейки произошло еще одно важное и долгожданное событие – Николай Воробьев вместе с педагогическим коллективом и учениками открыли новую многофункциональную спортивную площадку. Ее построили по программе «Газпром – детям» в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного Губернатором Алексеем Дюминым.

Николай Воробьев вместе с педагогическим коллективом и учениками открыли новую многофункциональную спортивную площадку. Фото: материалы пресс-служб

Открывая площадку, депутат отметил, что у детей всегда должна быть возможность развиваться и заниматься любимыми видами спорта.

Поздравил с началом нового учебного года Николай Воробьев и белевских школьников. Он посетил торжественную линейку в самой большой школе города – первой. Здесь сейчас обучается 550 человек, из них 56 первоклассников.

– Первоклашкам хочу от всей души пожелать прекрасных школьных лет, получения знаний. Родители вас готовили к этому дню, и они всегда будут вам помогать. У вас появляется еще один друг и наставник – первый учитель, и вы на всю жизнь его запомните, – сказал Николай Воробьев.

Директор школы Елена Тарасова отметила, что 1 сентября – это всегда новый старт, надежды, успехи и достижения.

– Каким будет учебный год, трудно сказать, но я желаю вам, чтобы все намеченные цели были достигнуты, чтобы год был познавательным, увлекательным и запоминающимся, – сказала Елена Анатольевна.

Своими эмоциями от этого долгожданного и доброго праздника поделились и ученики белевской школы.

– Я перехожу в 11-й класс и поэтому испытываю трепетные чувства от осознания, что остался последний год в школе. Мне немного грустно, но я понимаю, что школьный этап моей жизни практически пройден. Я запомню всех, кто прошел его вместе со мной: учителей, любимых одноклассников. Школьные годы – чудесные! – сказала Мария Тюрина.

– Сегодня я иду в первый класс. Очень ждал этого дня, потому что уверен, что в школе будет много интересного. Ведь получать новые знания и учиться чему-то всегда здорово, – рассказал Егор Шелагуров.

После торжественной линейки все ученики отправились на первый в этом году урок.