Николай Воробьев: Проект «Улыбка детства» – это забота о здоровом будущем юных жителей региона

По инициативе «Единой России» в Тульской области продолжается социальная акция по открытию школьных стоматологических кабинетов. Фото: материалы пресс-служб

День знаний в средней школе №5 им. Е.П. Тарасова города Суворов украсило еще одно праздничное событие: в торжественной обстановке здесь открылся стоматологический кабинет. Его появление в стенах образовательного учреждения стало возможным благодаря уникальной акции «Единой России» «Улыбка детства».

Она проводится в нашем регионе в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» и народной программы партии при поддержке министерства здравоохранения Тульской области и областной стоматологической поликлиники.

Проект «Улыбка детства» – это забота о здоровом будущем юных жителей региона. Фото: материалы пресс-служб

Поздравить коллектив школы и самых маленьких пациентов нового кабинета – первоклассников приехали секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев и главный врач ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» Алексей Эрк.

Ученики начальной школы подготовили для гостей тематическое представление, напоминающее о важности ухода за зубами. Этому полезному навыку научит ребят и медицинский персонал кабинета, где для учащихся всех возрастов будут проводиться уроки правильной гигиены полости рта.

– «Улыбка детства» – это уникальный социальный проект в масштабах страны. В 2017 году мы поддержали инициативу Алексея Алоисовича Эрка, создавшего первый школьный кабинет в Киреевском районе, и это начинание переросло в замечательную комплексную акцию. Она не имеет аналогов и направлена на решение важнейшей задачи развития школьной медицины – сохранение детского здоровья, – рассказал Николай Воробьев. – Этот проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства, когда объединяются усилия депутатов, министерства здравоохранения, органов местного самоуправления и руководства школ. Эта общая работа позволяет создавать комфортные, современные кабинеты в школах, заботиться о здоровом будущем детей.

Сегодня «Улыбка детства» есть уже в 11 муниципалитетах: в микрорайоне Сокольники города Новомосковск, в Щекино, Алексине, Кимовском, Киреевском районах и в Суворове. Проект поддержан Губернатором Тульской области и в перспективах организаторов – со временем открыть такие кабинеты в каждом районе области, на базе самой крупной школы.

Акция проводится в нашем регионе в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» и народной программы партии при поддержке министерства здравоохранения Тульской области и областной стоматологической поликлиники. Фото: материалы пресс-служб

Акция «Улыбка детства» стартовала в 2017 году после того, как годом раньше в Киреевской школе №5 по инициативе главного стоматолога региона Алексея Эрка появился первый в постсоветском периоде зубной кабинет для учащихся. Опыт оказался удачным, и замечательная инициатива была поддержана секретарем регионального отделения «Единой России» Николаем Воробьевым. Так появилась акция, не имеющая аналогов в России и выполняющая важную для благополучия детей миссию – сохранение здоровья зубов.

– Здоровье зубов закладывается с раннего возраста, и поэтому очень важно приучить ребенка правильно чистить зубы, – говорит Алексей Эрк. – В нашей области действует программа по применению фторсодержащих препаратов для профилактики кариеса зубов – такое есть не во всех регионах России. Эта работа вместе с акцией «Улыбка детства», безусловно, принесет свои плоды.

Каждый маленький пациент, участвовавший в сегодняшнем празднике, получил в подарок набор для чистки зубов. Но самое главное, что за здоровьем зубов суворовских школьников теперь будут следить регулярно и с помощью хорошей, современной аппаратуры. Здесь есть все необходимое, чтобы проводить профессиональный осмотр и лечить неосложненные формы кариеса.