Ольга Слюсарева и депутаты поздравили тульских школьников с Днем знаний

В День знаний учителей и учеников в своем округе поздравила Глава города Тулы Ольга Слюсарева. Фото: материалы пресс-служб

Линейки начались с поднятия флага России под звуки государственного гимна.

С праздником учителей и учеников в своем округе поздравила Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева. Мэр посетила мероприятия в центрах образования № 6 и № 58.

– Наш город – огромный образовательный мир. Причем учиться вы можете не только в школе, но и во многих учреждениях дополнительного образования. В Туле созданы все возможности для развития ваших навыков. Уверена, каждый найдет себе занятие по душе и интересам, – обратилась к школьникам мэр. – Желаю всем, кто сегодня сядет за парты отличных оценок. Мудрости и благодарных учеников – педагогам. Терпения и веры в своих детей – родителям.

Будущим выпускникам Ольга Слюсарева пожелала освоить все необходимые предметы и качественно подготовиться к ЕГЭ.

Заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева стала почетным гостем на торжественных линейках, которые прошли в центрах образования №№ 8 и 34.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева стала почетным гостем на торжественных линейках в ЦО №№ 8 и 34. Фото: материалы пресс-служб

– Дорогие ребята, желаю вам хорошей учебы, новый открытий, первоклассникам найти много друзей. Спасибо учителям за ваш благородный труд, профессионализм и поддержку детей, – сказала депутат.

Заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Ионов посетил линейку в центре образования № 55 им. А.И. Миронова в с. Хрущево.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов посетил линейку в ЦО № 55 им. А. И. Миронова в с. Хрущево. Фото: материалы пресс-служб

– Путь к знаниям бывает тернист, но я уверен, вы успешно пройдете все испытания и справитесь со всеми трудностями. Пусть новый учебный год будет ярким и насыщенным. Знайте, что вас всегда поддерживают родные, близкие и, конечно, педагоги, – обратился к школьникам Алексей Владимирович.

Заместитель председателя Тульской городской Думы, единоросс Евгений Смолянинов посетил центр образования № 14 в пос. Менделеевский. Евгений Александрович пожелал учащимся и педагогическому коллективу успешного учебного года.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Евгений Смолянинов посетил ЦО № 14 в пос. Менделеевский. Фото: материалы пресс-служб

В Тульском кремле прошла торжественная линейка для педагогов и учащихся центра образования – гимназии №11 им. Александра и Олега Трояновских.

С Днем знаний коллектив и обучающихся поздравили депутаты-единороссы Дарья Герасимова и Ирина Рублевская.

– Желаю учителям любознательных учеников, терпения, радости за успехи и достижения своих воспитанников. Родителям – гордости за своих детей. Ученикам – упорства в покорении знаний, – сказала Дарья Герасимова.

К напутствиям присоединилась Ирина Рублевская:

– Пусть школьная пора станет для вас временем невероятных открытий и высоких достижений! А путь к знаниям будет легким.

Депутат Ольга Фадеева побывала на празднике в центре образования № 22 – Лицее искусств.

Олег Рогожин поздравил коллектив и учащихся центра образования № 39 с началом учебного года:

– Сегодня для вас созданы все возможности, перед вами открываются новые перспективы. Важно использовать по максимуму свои внутренние ресурсы для достижения амбициозных целей, – напутствовал учеников депутат.

Директор центра образования № 7 им. Героя Советского Союза С.Н. Судейского, депутат гордумы Ирина Симонова провела торжественную линейку.

Андрей Гурьянов посетил ЦО № 7 им. Героя Советского Союза С.Н. Судейского, ЦО № 31 им. Р.П. Стащенко, ЦО № 2 им. Героя Советского Союза О.П. Матвеева, МБОУ – лицей № 2 имени Б.А. Слободского.

Александр Швыков побывал на линейке в центре образования № 44 имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Инна Шевелева посетила праздничное мероприятие в центре образования № 32 имени генерала И.В. Болдина.

Дмитрий Федотов передал памятные подарки в центры образования своего округа. Поздравление центру образования – гимназии № 1 также адресовала депутат Надежда Козьякова.