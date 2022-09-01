Губернатор Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем знаний Фото: Архив "КП"

1 сентября вся Россия отмечает День знаний и начало нового учебного года. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил жителей региона с праздником. В поздравлении, в частности, говорится:

"Дорогие школьники и студенты! Уважаемые педагоги и родители!

Поздравляю вас с началом нового учебного года!

Сегодня тысячи наших мальчишек и девчонок впервые переступят порог школы. Это особенный день для них. Пусть он будет наполнен яркими впечатлениями. Оставит у ребят только добрые воспоминания от знакомства с учителями и одноклассниками. Станет началом большого интересного пути.

Всем, кто в этом году продолжит обучение, желаю всегда оставаться любознательными, открытыми новому, целеустремленными и уверенными в себе.

Благодарю родителей и педагогов за бесценную поддержку и заботу, за чуткость и самоотдачу, которые вы проявляете при воспитании детей. Желаю вам терпения, сил и энергии! Всем – успехов и удачи! С Днем знаний!"