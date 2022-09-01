В школах Тульской области проходят торжественные линейки в честь Дня знаний Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сегодня, 1 сентября, во всех школах Тульской области проходят торжественные линейки, посвященные Дню знаний и началу нового учебного года.

Впервые после двух лет коронавирусных ограничений на этом празднике могут присутствовать родители школьников, хотя и с некоторыми санитарными ограничениями: термометрия, социальная дистанция, для взрослых — средства индивидуальной защиты. К тому же, по требованию Роспотребнадзора, линейки проходят на открытом воздухе, хотя погода сегодня "подкачала": ясно и солнечно, но зябко, особенно после недавней жары.

В этом год школам сделали послабления в санитарных требованиях - так, отменили требование разделять классы по времени начала занятий, да и школьникам больше не придется проводить все шесть-восемь уроков в одном кабинете.

Зато добавился другой запрет, с коронавирусом не связанный: теперь школьникам официально запрещено пользоваться телефонами на уроках. Подобное правило введено, чтобы смартфоны не отвлекали детей от занятий, с родителями же учащиеся смогут связаться во время перемены. Правда, как этот запрет будет реализоваться на практике пока неизвестно.

Также в этом году на федеральном уровне приняли новые образовательные стандарты, на которые в обязательном порядке переходят в первых и пятых классах. Остальные классы - по согласованию с родителями. Впрочем, в нашем регионе большинство школ уже согласовали внедрение новых стандартов во всех классах.

Ключевое отличие новых стандартов — фокусировка на практических навыках: дети должны понимать, как связаны школьные предметы между собой и как их знание помогает в реальной жизни.