Джиган, "Театральный дворик", фейерверк: публикуем полную программу Дня города Тулы Фото: Архив "КП"

10 сентября 2022 года Туле исполняется 876 лет, и в этот день жителей и гостей города ожидает обширнейшая программа мероприятий, которые пройдут на практически всех общественных площадках.

Напомним, ранее мы публиковали программу мероприятий, приуроченных к этому празднику, которые пройдут в селах и поселках Большой Тулы с 7 по 17 сентября.

Полная программа мероприятий в День города Тулы:

Площадь им. В.И. ЛЕНИНА

11.00 - Соревнования по силовому экстриму «Сила Тулы»

14.30 - Фестиваль искусств «Петровские фанфары в Тульском кремле»

• выступление духовых оркестров

• театрализованное представление «Наследие Петра»

• выступление Центрального концертного образцового оркестра Военно-Морского Флота Российской Федерации им. Н.А. Римского-Корсакова

19.00 - Большой праздничный концерт, посвящённый Дню города Тулы и Дню Тульской области

• выступление Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан

• выступление Государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Нохчо» Чеченской Республики

• выступление артистов российской эстрады

22.00 - Праздничный фейерверк

КАЗАНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

12.00 - Интерактивно-развлекательные площадки, мастер-классы, выставки, фестиваль авторского кофе и закусок «джаз-корт»

Сцена на воде:

12.00 - Торжественное открытие Дня города Тулы и Дня Тульской области

19.00 - JAZZPОRT ФЕСТИВАЛЬ (г. Москва)

Сцена на набережной:

14.00 - Праздничный концерт «Тула - Земля моя!»

17.00 - Фестиваль искусств «Петровские музыкальные ассамблеи»

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ ПЛОЩАДЬ

12.00 - Гастрономический фестиваль «Кремлёвские посады» Ярмарки: «ВсёСвоё», «Тульский ряд», «Сделано в Тульской области»

ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ

11.00 - Фестиваль искусств «Петровские музыкальные ассамблеи»

ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНЫХ ТЕАТРОВ «ТЕАТРАЛЬНЫИ ДВОРИК»

Площадь Главпочтамта, музейный двор ТИАМ (проспект Ленина, 25-27)

12.00 - Карнавальное шествие, спектакли, перфомансы, шоу, театрализованные экскурсии, музыкальная площадка.

МУЗЕЙНЫЙ КВАРТАЛ УЛИЦЫ МЕТАЛЛИСТОВ

Филиал ТИАМ (ул. Металлистов, 19)

14.00 - Презентация нового проекта «Нимфозориум»

19.00 - Проект «Русский дизайн». Художники Ольга и Александр Флоренские (г. Санкт-Петербург)

Филиал ГИМ в Туле (ул. Металлистов, 10)

11.00 - Экскурсии, выставки, интерактивные программы, викторины, мастер-классы

18.00 - Концерт участников фестиваля «Петровские фанфары в Тульском кремле» на Музейной площади

ПРОЛЕТАРСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ - МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРК

15.00 - Интерактивно-развлекательные площадки, фестивали стрит-арт художников из Тулы, Санкт-Петербурга и Москвы, арт-объекты, лаунж-зона; мастер-классы, танцевальный марафон, фудкорт

Сцена

15.00 - Музыкальная программа вокальных и танцевальных коллективов города Тулы, выступление Джигана

22.00 - Праздничный фейерверк

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ГОРОДСКИЕ ПРОСТРАНСТВА

Музей оружия

10.00 - «Виват, оружейная Тула!» — интерактивные костюмированные экскурсии

11.00 - «Курс молодого бойца». Патриотическая программа

16.00 - Концерт участников фестиваля «Петровские фанфары в Тульском кремле»

Тульские парки

12.00 - Концерты и шоу, ярмарка мастеров, детские интерактивные площадки, АЙРО-карнавал, рок-концерт и дневная «батарея салютов»

Библиофест «Читай, Тула!» (ул. Советская, 10)

12.00 - Книжные выставки, познавательные викторины и конкурсы, квесты и литературно-игровые программы, мастер-классы

Творческий индустриальный кластер «Октава»

12.00 - Арт-фестиваль на Октаве

Городское пространство «Искра»

12.00 - Гастрономическая ярмарка. Выступление музыкантов и диджеев

Тульский цирк

14.00 - Детский праздник на площади перед цирком

Ремесленный двор «Добродей» (ул. 9 Мая, 1)

11.00 - Открытие Школы креативных индустрий «Точка отсчёта — Тула»

12.00 - Областной фестиваль национальных игр «Бояре, а мы к вам пришли»

- День бесплатного кинопоказа

11 сентября

Исторический центр города

08.00 - Полумарафон «Оружейная столица» Старт и финиш на Казанской набережной