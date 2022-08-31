Поселки и села Тулы начнут праздновать День города с 6 сентября Фото: Архив "КП"

Уже в следующий вторник в Большой Туле стартуют праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города Тулы. Они пройдут на территории общественных пространств как в саой Туле, так и в поселках и селах, входящих в ее состав:

6 сентября 2022 года Тула, ул. Максима Горького, 37 18.00 - Праздник «Любимый мой дворик»

7 сентября 2022 года Городской концертный зал (ул. Советская, 2) 16.00 - День Советского района «Всё по-советски»

поселок Рождественский (ул. 40 лет Октября, 1) 17.00 - Тульское представление «Край родной»

поселок Михалково (ул. Тверская/ул. Невская, детская площадка) 17.00 - Тульское представление «Тула, мы любим тебя» (ул. Замочная, 105-е) 18.00 - Праздник «Любимый мой дворик»

8 сентября 2022 года село Архангельское (ул. Промышленная, 2) 15.00 - Спортивный праздник «Самый, самый...» (ул. 9 мая, 7 - 11) 18.00 - Праздник двора «С днём рождения, Тула!»

сквер «Тульское чаепитие» (ул. Октябрьская/ул. Пузакова) 18.00 - Тульское представление «День вишневого варенья»

Болдинский сквер (ул. Болдина, 98) 18.00 - День Привокзального района «Тебе, любимый город»

9 сентября 2022 года поселок Торхово (ул. Центральная, 24) 14.00 - Арт-лаборатория «Самовар»

Центр культуры и досуга (ул. Металлургов, 22) 16.30 - Концертная программа «Любимый мой город»

поселок Плеханово (ул. Заводская, 17) 17.00 - Культурно-развлекательная программа «Мой город» село Частое 18.00 - Праздничная программа «Тульские радости» поселок Хомяково (ул. Берёзовая, 2) 18.00 - Восьмой ежегодный фестиваль урожая «Сытый хомячок»

село Хрущёво (ул. Шкляра, 1а) 18.00 - Тульское представление «С днём рождения, любимый город»

поселок Рассвет (пос. Рассвет, 35) 18.30 - Вечер отдыха «Лучший город земли»

село Зайцево (ул. Новая, 1) 19.00 - Праздник «Родному городу с любовью!»

поселок Ленинский (ул. Ленина, 1, Концертный зал «Орион») 20.00 - Дискотека под открытым небом

10 сентября 2022 года село Алёшня (ул. Центральная, 35) 17.00 - Праздник двора «Этот город самый лучший»

поселок Барсуки (ул. Советская, 16а) 17.00 - Тульское представление «Любимый город»

поселок Иншинский (пос. Иншинский, 22) 18.00 - Вечер отдыха «Любимый город»

поселок Шатск (ул. Садовая, 1а) 18.30 - Праздничная программа «Тульские радости»

17 сентября 2022 года поселок Ленинский (ул. Механизаторов, 10в - ФОК) 13.00 - Праздничные мероприятия «С днём рождения, Ленинский». День поселка