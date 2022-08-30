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Общество30 августа 2022 10:35

«Пятницкая башня» в Туле: сила духа и искусства

В городе прошел Международный фестиваль добрых искусств — самое, пожалуй что, масштабное культурное событие августа. Основная его задача - возрождение и приумножение культурного и духовного наследия нашей страны
Игорь КОПЫТОВ
Мюзикл "Буратино".

Мюзикл "Буратино".

Фото: Игорь КОПЫТОВ

На несколько дней атриум Тульского кремля превратился в зрительный зал.

На несколько дней атриум Тульского кремля превратился в зрительный зал.

Фото: Игорь КОПЫТОВ

На открытии фестиваля в атриуме Тульского кремля главный организатор и идейный вдохновитель актер театра и кино, режиссер Вадим Медведев рассказал, что все началось еще в 2018 году, когда стартовал фестиваль добрых искусств «Бабушкин сад»:

- Мы и проводили его рядом с музеем-усадьбой «Поленово». И назван он был по одной из картин художника. Потом хотели перенести фестиваль в Тулу, но вмешалась пандемия. Наконец, нам всё удалось, и теперь культурный праздник назван в честь одного из символов города - Пятницких ворот Тульского кремля.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Тульская область в последние годы стала одной из столиц культурного туризма. «Пятницкая башня» — многожанровый фестиваль, рассчитанный на аудиторию самых разных возрастов, - подчеркнула заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова. - Надеемся, он найдёт отклик у туляков и гостей региона, а затем будет проводиться ежегодно.

Гостей фестиваля приветствует министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Гостей фестиваля приветствует министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина выразила надежду, что фестиваль расширит свою программу, сможет привлечь в регион еще больше туристов, будучи частью большого проекта «Музейное лето в Туле».

- Мы давно мечтали, чтобы в кремле у нас сформировалась театральная атмосфера, - отметила она. - И фестиваль «Пятницкая башня», надеюсь, положит этому начало.

На открытии фестиваля.

На открытии фестиваля.

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Развитие комфортной среды

В рамках праздника был показан спектакль «Последняя русская царица», в котором задействованы Любовь Толкалина и Игорь Лесов, мюзикл для всей семьи «Буратино» от мэтра Алексея Рыбникова), фолк-мюзикл «Алатырь», спектакль о жизни великой русской актрисы Фаины Раневской «Одинокая насмешница» и концерт поп-рок-группы «Братья Грим».

Организовать такую насыщенную программу фестивалю помогла компания ЕВРАЗ, которая стала генеральным партнером мероприятия.

Руководитель направления коммуникаций ванадиевых активов ЕВРАЗа Алексей Рябов.

Руководитель направления коммуникаций ванадиевых активов ЕВРАЗа Алексей Рябов.

Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Тула – колыбель российской металлургии. Здесь корни династии Демидовых, благодаря которым в петровские времена зародилось российское металлургическое производство. Тула славится на всю страну не только самоварами, пряниками, но еще и ванадием, - говорит руководитель направления коммуникаций ванадиевых активов ЕВРАЗа Алексей Рябов. - Уникальный металл создают на заводе «ЕВРАЗ Ванадий Тула», который является самым крупным производством в России и Европе, а также самым энергоэффективным в мире. Тульский ванадий придает стальным сплавам уникальную стойкость. А стойкость-это черта характера настоящего туляка. Это роднит металл и город. ЕВРАЗ активно поддерживает региональные инициативы, в том числе в области экологии, благотворительности, культуры и развития туризма. Благодаря финансовой поддержке ЕВРАЗа в Дубне открылся музейно-туристический комплекс «Усадьба Мосоловых», который сегодня входит в ТОП региональных достопримечательностей.

Руководитель направления по корпоративной социальной ответственности и работе с органами власти ЕВРАЗа Андрей Клименко и режиссер Вадим Медведев.

Руководитель направления по корпоративной социальной ответственности и работе с органами власти ЕВРАЗа Андрей Клименко и режиссер Вадим Медведев.

Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Наша компания поддерживает инициативы во благо людей, - подчеркнул руководитель направления по корпоративной социальной ответственности и работе с органами власти ЕВРАЗа Андрей Клименко. - В год 30-летия компании ЕВРАЗ крупнейшего производителя ванадия мы вместе впервые даем старт фестивалю "Пятницкая башня". Наша компания активно участвует в формировании комфортной среды в регионах своего присутствия. А что такое комфортная среда? Когда хорошо нам - жителям, нашим семьям, нашим детям. Есть возможности для всестороннего развития.

Спектакль «Последняя русская царица».

Спектакль «Последняя русская царица».

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Для каждого — свои открытия

О том же, что главная цель фестиваля достигнута, и он стал новым культурным событием региона, говорят сами туляки, среди которых и работники ЕВРАЗа, получившие в подарок от компании пригласительные на фестиваль.

- Это реально здорово! Мы не раз дома читали «Буратино» на ночь, а сегодня наша пятилетняя Соня увидела своих любимых герое на сцене, - говорит главный механик ЕВРАЗ Узловая и начальник проектного офиса ЕВРАЗ Ванадий Тула Илья Широких. - Мы часто посещаем разные детские спектакли, но сегодняшний мюзикл — выше всяких похвал!

Главный механик ЕВРАЗ Узловая и начальник проектного офиса ЕВРАЗ Ванадий Тула Илья Широких.

Главный механик ЕВРАЗ Узловая и начальник проектного офиса ЕВРАЗ Ванадий Тула Илья Широких.

Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Впечатлена самим размахом фестиваля — спектакли, концерт. - восклицает жительница Тулы Светлана Некрасова. Уверена, что в следующем году масштаб мероприятия будет еще больше.

Тулячка Светлана Некрасова (слева) вместе с волонтерами фестиваля Ольгой Дульневой и Ксюшей.

Тулячка Светлана Некрасова (слева) вместе с волонтерами фестиваля Ольгой Дульневой и Ксюшей.

Фото: Игорь КОПЫТОВ

В рамках фестиваля «ЕВРАЗ Ванадий Тула» и организаторы исполнили мечту детей из щекинского социально-реабилитационного центра. Ребята никогда не бывали на мюзиклах с участием столичных актеров. Режиссер Вадим Медведев и представитель компании Алексей Рябов вручили воспитанникам центра билеты на постановку «Буратино». Встреча была неформальной. Гости рассказали, как стать артистом и кто такие металлурги. Объяснили, что такое ванадий, названный в честь богини красоты Ванадис, больше известной как древнескандинавская богиня красоты Фрея. Педагоги и детвора впервые увидели и даже подержали в руках феррованадий.

- У нас в центре тоже есть свой театр, «Зеленая лампа» называется, - рассказывает Кристина. - Заняты 17 человек, и «Буратино» мы тоже ставим. Я играю лису Алису — ее образ мне очень созвучен, я такая же хитрая и загадочная в жизни. И, конечно же, хотелось посмотреть этот спектакль в исполнении профессиональных актеров — вот моя мечта и исполнилась.

Кристина, воспитанница щекинского социально-реабилитационного центра.

Кристина, воспитанница щекинского социально-реабилитационного центра.

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Нашлось, чем удивить и самих артистов — для них «ЕВРАЗ Ванадий Тула» организовал экскурсию на металлургическое предприятие. Гостей поприветствовал управляющий директор Борис Тужиков, рассказавший об уникальности производства. Плавка металла и другие процессы создания феррованадия показались творческим людям удивительными. Своими впечатлениями поделился актер театра и кино Игорь Лесов, известный по сериалам «Глухарь», «Марш Турецкого»:

Актёр театра и кино Игорь Лесов.

Актёр театра и кино Игорь Лесов.

Фото: Игорь КОПЫТОВ

- В советские годы прежде чем ставить пьесу на производственные темы, актеров вывозили на предприятия и показывали как и что там происходит. На одном воображении производственный роман правильно сыграть невозможно — только непосредственно на заводе можно ощутить тот самый рабочий дух. Меня впечатлила мощь завода, производственных процессов, сила духа металлургов, само место пронизано характером людей - это заряд для любого актера. Я увидел, насколько широк мир металлургии - интеллектуально, технически, богат людьми.

- Для творческих людей свойственная своего рода бессистемность, мы привыкли к полету, вдохновению, - говорит Вадим Медведев. - На ЕВРАЗе все по-другому, четко, упорядоченно, дисциплина повсюду. Здесь на заводе отчетливо понимаешь, что творчество более масштабно, чем только искусство, музыка и поэзия. Творчество это все, что нас окружает. Промышленный процесс тоже может быть по-своему заряжен, он созидает и направлен на конкретный результат. Что прекрасно иллюстрирует производство феррованадия. Процесс эмоционально очень сильно заряжает. Металлургия - это потрясающе!

Актеры фестиваля на экскурсии по предприятию.

Актеры фестиваля на экскурсии по предприятию.

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Все экскурсанты получили памятные сувениры, отметив, что увиденные производственные процессы дали им мощный заряд творческих эмоций и вдохновение на создание новых культурных шедевров.

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