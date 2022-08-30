«Пятницкая башня» в Туле: сила духа и искусства

Мюзикл "Буратино". Фото: Игорь КОПЫТОВ

На несколько дней атриум Тульского кремля превратился в зрительный зал. Фото: Игорь КОПЫТОВ

На открытии фестиваля в атриуме Тульского кремля главный организатор и идейный вдохновитель актер театра и кино, режиссер Вадим Медведев рассказал, что все началось еще в 2018 году, когда стартовал фестиваль добрых искусств «Бабушкин сад»:

- Мы и проводили его рядом с музеем-усадьбой «Поленово». И назван он был по одной из картин художника. Потом хотели перенести фестиваль в Тулу, но вмешалась пандемия. Наконец, нам всё удалось, и теперь культурный праздник назван в честь одного из символов города - Пятницких ворот Тульского кремля.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова. Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Тульская область в последние годы стала одной из столиц культурного туризма. «Пятницкая башня» — многожанровый фестиваль, рассчитанный на аудиторию самых разных возрастов, - подчеркнула заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова. - Надеемся, он найдёт отклик у туляков и гостей региона, а затем будет проводиться ежегодно.

Гостей фестиваля приветствует министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина выразила надежду, что фестиваль расширит свою программу, сможет привлечь в регион еще больше туристов, будучи частью большого проекта «Музейное лето в Туле».

- Мы давно мечтали, чтобы в кремле у нас сформировалась театральная атмосфера, - отметила она. - И фестиваль «Пятницкая башня», надеюсь, положит этому начало.

На открытии фестиваля. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Развитие комфортной среды

В рамках праздника был показан спектакль «Последняя русская царица», в котором задействованы Любовь Толкалина и Игорь Лесов, мюзикл для всей семьи «Буратино» от мэтра Алексея Рыбникова), фолк-мюзикл «Алатырь», спектакль о жизни великой русской актрисы Фаины Раневской «Одинокая насмешница» и концерт поп-рок-группы «Братья Грим».

Организовать такую насыщенную программу фестивалю помогла компания ЕВРАЗ, которая стала генеральным партнером мероприятия.

Руководитель направления коммуникаций ванадиевых активов ЕВРАЗа Алексей Рябов. Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Тула – колыбель российской металлургии. Здесь корни династии Демидовых, благодаря которым в петровские времена зародилось российское металлургическое производство. Тула славится на всю страну не только самоварами, пряниками, но еще и ванадием, - говорит руководитель направления коммуникаций ванадиевых активов ЕВРАЗа Алексей Рябов. - Уникальный металл создают на заводе «ЕВРАЗ Ванадий Тула», который является самым крупным производством в России и Европе, а также самым энергоэффективным в мире. Тульский ванадий придает стальным сплавам уникальную стойкость. А стойкость-это черта характера настоящего туляка. Это роднит металл и город. ЕВРАЗ активно поддерживает региональные инициативы, в том числе в области экологии, благотворительности, культуры и развития туризма. Благодаря финансовой поддержке ЕВРАЗа в Дубне открылся музейно-туристический комплекс «Усадьба Мосоловых», который сегодня входит в ТОП региональных достопримечательностей.

Руководитель направления по корпоративной социальной ответственности и работе с органами власти ЕВРАЗа Андрей Клименко и режиссер Вадим Медведев. Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Наша компания поддерживает инициативы во благо людей, - подчеркнул руководитель направления по корпоративной социальной ответственности и работе с органами власти ЕВРАЗа Андрей Клименко. - В год 30-летия компании ЕВРАЗ крупнейшего производителя ванадия мы вместе впервые даем старт фестивалю "Пятницкая башня". Наша компания активно участвует в формировании комфортной среды в регионах своего присутствия. А что такое комфортная среда? Когда хорошо нам - жителям, нашим семьям, нашим детям. Есть возможности для всестороннего развития.

Спектакль «Последняя русская царица». Фото: Игорь КОПЫТОВ

Для каждого — свои открытия

О том же, что главная цель фестиваля достигнута, и он стал новым культурным событием региона, говорят сами туляки, среди которых и работники ЕВРАЗа, получившие в подарок от компании пригласительные на фестиваль.

- Это реально здорово! Мы не раз дома читали «Буратино» на ночь, а сегодня наша пятилетняя Соня увидела своих любимых герое на сцене, - говорит главный механик ЕВРАЗ Узловая и начальник проектного офиса ЕВРАЗ Ванадий Тула Илья Широких. - Мы часто посещаем разные детские спектакли, но сегодняшний мюзикл — выше всяких похвал!

Главный механик ЕВРАЗ Узловая и начальник проектного офиса ЕВРАЗ Ванадий Тула Илья Широких. Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Впечатлена самим размахом фестиваля — спектакли, концерт. - восклицает жительница Тулы Светлана Некрасова. Уверена, что в следующем году масштаб мероприятия будет еще больше.

Тулячка Светлана Некрасова (слева) вместе с волонтерами фестиваля Ольгой Дульневой и Ксюшей. Фото: Игорь КОПЫТОВ

В рамках фестиваля «ЕВРАЗ Ванадий Тула» и организаторы исполнили мечту детей из щекинского социально-реабилитационного центра. Ребята никогда не бывали на мюзиклах с участием столичных актеров. Режиссер Вадим Медведев и представитель компании Алексей Рябов вручили воспитанникам центра билеты на постановку «Буратино». Встреча была неформальной. Гости рассказали, как стать артистом и кто такие металлурги. Объяснили, что такое ванадий, названный в честь богини красоты Ванадис, больше известной как древнескандинавская богиня красоты Фрея. Педагоги и детвора впервые увидели и даже подержали в руках феррованадий.

- У нас в центре тоже есть свой театр, «Зеленая лампа» называется, - рассказывает Кристина. - Заняты 17 человек, и «Буратино» мы тоже ставим. Я играю лису Алису — ее образ мне очень созвучен, я такая же хитрая и загадочная в жизни. И, конечно же, хотелось посмотреть этот спектакль в исполнении профессиональных актеров — вот моя мечта и исполнилась.

Кристина, воспитанница щекинского социально-реабилитационного центра. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Нашлось, чем удивить и самих артистов — для них «ЕВРАЗ Ванадий Тула» организовал экскурсию на металлургическое предприятие. Гостей поприветствовал управляющий директор Борис Тужиков, рассказавший об уникальности производства. Плавка металла и другие процессы создания феррованадия показались творческим людям удивительными. Своими впечатлениями поделился актер театра и кино Игорь Лесов, известный по сериалам «Глухарь», «Марш Турецкого»:

Актёр театра и кино Игорь Лесов. Фото: Игорь КОПЫТОВ

- В советские годы прежде чем ставить пьесу на производственные темы, актеров вывозили на предприятия и показывали как и что там происходит. На одном воображении производственный роман правильно сыграть невозможно — только непосредственно на заводе можно ощутить тот самый рабочий дух. Меня впечатлила мощь завода, производственных процессов, сила духа металлургов, само место пронизано характером людей - это заряд для любого актера. Я увидел, насколько широк мир металлургии - интеллектуально, технически, богат людьми.

- Для творческих людей свойственная своего рода бессистемность, мы привыкли к полету, вдохновению, - говорит Вадим Медведев. - На ЕВРАЗе все по-другому, четко, упорядоченно, дисциплина повсюду. Здесь на заводе отчетливо понимаешь, что творчество более масштабно, чем только искусство, музыка и поэзия. Творчество это все, что нас окружает. Промышленный процесс тоже может быть по-своему заряжен, он созидает и направлен на конкретный результат. Что прекрасно иллюстрирует производство феррованадия. Процесс эмоционально очень сильно заряжает. Металлургия - это потрясающе!

Актеры фестиваля на экскурсии по предприятию. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Все экскурсанты получили памятные сувениры, отметив, что увиденные производственные процессы дали им мощный заряд творческих эмоций и вдохновение на создание новых культурных шедевров.