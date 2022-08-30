Ширинская школа в Тульской области стала героем федеральной рекламной кампании

«Национальные приоритеты» продолжили рекламную кампанию «Что стоит за этим знаком», которая показывает реальные объекты и инфраструктуру, созданные в рамках нацпроектов. Сейчас в регионах страны, на знаковых объектах, проходят съемки рекламной кампании, и в Тульской области героем федеральной кампании стала Ширинская средняя общеобразовательная школа. Также среди представленных объектов - Дворец Спорта «Центральный» (Калужская область), Центр амбулаторной онкологической помощи Новоспасской районной больницы (Ульяновская область) и Дальневосточный федеральный университет (Приморский край).

На базе МКОУ «Ширинская средняя общеобразовательная школа» в 2019 году был создан центр «Точка роста», в котором действуют такие программы дополнительного образования, как «Графический дизайн», «Мир сквозь объектив», «Нейролаб», «Техническое творчество», «Безопасность», «Робототехника», «Программирование», «Шахматы» и другие. Для работы центра переоборудовали два кабинета: кабинет цифровых компетенций и коворкинг-студию. В образовательном центре проходят уроки цифры, практические занятия по противопожарной безопасности, добрые уроки, занятия школы блогера и соревнования по судомоделированию.

Одной из целей нацпроекта «Образование», в рамках которого и был создан центр в Ширинской школе, является создание школ, оснащенных современным оборудованием для обучения и высокоскоростным интернетом. Цифровая образовательная среда расширяет доступ школьников к качественным программам обучения, при этом не отказываются и от традиционных занятий в школах. Также это поможет быть на связи с классом и учителем во время урока тем ученикам, кто по каким-либо причинам не могут посещать школу.