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Здоровье30 августа 2022 8:20

В Тульской области на 30 августа за сутки выявили 425 новых случаев заражения коронавирусом

С осложнениями от данной инфекции в регионе за последние 24 часа госпитализировали 41 человека
Источник:kp.ru
В Тульской области на 30 августа за сутки выявили 425 новых случаев заражения коронавирусом

В Тульской области на 30 августа за сутки выявили 425 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 30 августа, 11:00, за минувшие сутки в Тульской области выявили 425 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в нашем регионе ковидом заразились 170 617 пациентов. С осложнениями от данной инфекции в регионе за последние 24 часа госпитализировали 41 человека.

305 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе насчитывается 159 895 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 277 человек.

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