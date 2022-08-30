В Тульской области на 30 августа за сутки выявили 425 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 30 августа, 11:00, за минувшие сутки в Тульской области выявили 425 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в нашем регионе ковидом заразились 170 617 пациентов. С осложнениями от данной инфекции в регионе за последние 24 часа госпитализировали 41 человека.

305 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе насчитывается 159 895 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 277 человек.