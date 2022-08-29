ВТБ в Туле открыл офис нового формата

Банк ВТБ открыл офис нового формата в микрорайоне «Зеленстрой».

Внутреннее пространство организовано так, чтобы обеспечить клиенту максимальный комфорт и персональное внимание. В новом офисе нет постоянно закрепленных мест для сотрудников. Менеджеры с ноутбуками встречают посетителей и приглашают их в одну из удобных локаций отделения. В нем предусмотрено много зон для комфортного общения в открытом пространстве и бесплатная сеть Wi-Fi для клиентов. Инновационный формат обслуживания позволяет сократить время ожидания клиента на треть.

В офисе «Зеленстрой» туляки могут оформить любой из банковских продуктов, разработанных для физических лиц: взять кредит, оформить кредитную или дебетовую карту, открыть вклад и накопительный счет, вложить средства в страховые и инвестиционные продукты. Специалисты банка окажут экспертную поддержку, помогут освоить дистанционные сервисы обслуживания и подберут оптимальное решение по запросу. В клиентском зале размещены кофе-пойнт и место, где для посетителей могут распечатать документы.

В отделении установлены 3 современных банкомата, оснащенные функцией приема наличных и проведения операций с помощью QR-кода. Сегодня до 95% всех операций с наличными клиенты ВТБ могут совершать через банкоматы, а до 80% стандартных операций по кредитам, вкладам, платежам и переводам – в ВТБ Онлайн.

В офисе «Зеленстрой» туляки могут оформить любой из банковских продуктов, разработанных для физических лиц.

- В этом году банк активно модернизирует сеть региональных отделений, открывая современные мультифункциональные офисы. Они продуманы до мелочей, ведь клиентоориентированность – одна из стратегических задач ВТБ. Мы заботимся о своих клиентах и делаем все для того, чтобы сэкономить их время и упрочить их благосостояние. Уверена, что тулякам понравится это комфортное, современное и уютное пространство, - отметила Светлана Мужичкова, управляющий банка ВТБ в Тульской области, старший вице-президент.

Офис «Зеленстрой» расположен по адресу: пр. Ленина, д. 119. Время работы – будние дни с 10 до 19 часов.