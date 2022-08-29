В Тульской области на 28 августа за сутки выявили 430 новых случаев коронавируса Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 29 августа, 11:30, за минувшие сутки в Тульской области выявили 431 новый случай коронавируса. Всего с начала пандемии в нашем регионе ковидом заразились 170 192 пациента. Госпитализаций с осложнениями от данной инфекции в регионе за последние 24 часа зарегистрировано не было.

295 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе насчитывается 159 590 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 276 человек.