Депутаты гордумы поздравили юных туляков с Днем знаний

Мэр Тулы Ольга Слюсарева пожелала ребятам новых открытий, верных друзей и хороших отметок. Фото: материалы пресс-служб

К акции активно подключились депутаты Тульской городской Думы. Они вручили ранцы и канцелярские наборы детям из многодетных и малообеспеченных семей.

Напутствуя будущих первоклассников, мэр Тулы Ольга Слюсарева пожелала ребятам новых открытий, верных друзей и хороших отметок.

– Впереди – месяцы серьезной учебы, преодоления трудностей, но вместе с тем – время успехов и воспоминаний, которые останутся с вами на всю жизнь. Ведь не зря говорят, что школьные годы – самые чудесные, – обратилась к юным тулякам Ольга Слюсарева. – Вам предстоит познакомиться с учителями, найти новых друзей. Я уверена, у вас получится. Вы добьетесь всего, о чем мечтаете. А родители и учителя в этом вам помогут. Желаю хороших отметок, отличной учебы и интересных открытий!

Заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева поздравила ребят с началом учебного года. Фото: материалы пресс-служб

Заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева подчеркнула, что в областном центре сделано многое, чтобы школьники учились в комфортных условиях и получали прочные знания.

– Вопросам развития системы образования у нас уделяется особое внимание: строятся новые школы и детские сады, укрепляется материально-техническая база образовательных учреждений. Все это делается для комфортной, интересной и счастливой жизни наших школьников, – рассказала Анастасия Олеговна.

Подарки ребятам вручили также зампреды гордумы Алексей Ионов и Евгений Смолянинов, депутаты Владимир Абакумов, Никита Бурвиков, Дарья Герасимова, Андрей Гурьянов, Ольга Зайцева, Надежда Козьякова, Ирина Рублевская, Олег Рогожин, Ирина Симонова, Дмитрий Федотов, Инна Шевелева и другие.

Акцент на безопасности

К новому учебному году готовятся не только школьники, но и учреждения образования. Особый акцент – на безопасности учащихся на пути в школу. Тульские депутаты-единороссы вошли в состав рабочих групп по проведению мониторинга состояния пешеходных переходов вблизи школ.

Как считает заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов, обеспечение безопасного передвижения детей в школу и обратно – серьезная задача, требующая комплексного решения. Подводя итог осмотров пешеходных переходов у центров образования, депутат резюмировал, что большинство из них отвечает требованиям и нормам.

Заместитель председателя Тульской гордумы Алексей Ионов и депутаты-единороссы вошли в состав рабочих групп по проведению мониторинга состояния пешеходных переходов вблизи школ. Фото: материалы пресс-служб

– В основном все близлежащие территории к школам безопасны. Они оборудованы пешеходными переходами, дорожными знаками и искусственными неровностями. На наш взгляд, уровень безопасности достаточно высокий. Где есть замечания, над ними соответствующие структуры ведут работу, – пояснил Алексей Ионов.

Мониторинг безопасности пешеходных переходов возле образовательных организаций проводится в рамках партпроектов «Безопасные дороги» и «Новая школа».