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Здоровье28 августа 2022 10:00

За сутки в Тульской области на 28 августа коронавирусом заболели 430 человек

3 человек госпитализировали с осложнениями, один пациент скончался
Источник:kp.ru
За сутки в Тульской области на 28 августа коронавирусом заболели 430 человек

За сутки в Тульской области на 28 августа коронавирусом заболели 430 человек

Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 28 августа, 11:00, за сутки в Тульской области выявили 430 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 169 761 пациент. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 3 человека.

290 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 159 295 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 275 человек .

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