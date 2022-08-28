Туляки поздравляют Алексея Дюмина с юбилеем Фото: Архив "КП"

Уважаемый Алексей Геннадьевич!

Примите наши искренние поздравления с юбилеем!

За годы плодотворной работы в должности губернатора Тульской области Вы добились больших успехов в развитии и укреплении социально-экономического потенциала региона и поэтому по праву пользуетесь огромным авторитетом у жителей области.

Вы решительно отстаиваете интересы бизнеса региона и много делаете для дальнейшего развития потенциала тульского предпринимательства, качественно изменяете к лучшему жизнь туляков.

Вы руководитель высокого уровня, который уверенно приводит в исполнение новые идеи и планы во имя позитивных перемен в жизни населения Тульского региона.

Уверены, что Ваш высокий профессионализм, богатый практический опыт, активная жизненная позиция, компетентность, знание проблем региона будут и в дальнейшем способствовать развитию и процветанию Тульской области.

Пусть рядом с Вами всегда будут верные соратники и друзья, надежные помощники, любящие родные и близкие люди!

Желаем Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в созидательной деятельности, удачи во всех добрых начинаниях!

Председатель ТРО " Опора России" Глухов М.Г.