Губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина поздравляет с юбилеем коллектив ООО "Тульская транспортная компания"

28 августа Алексею Геннадьевичу Дюмину исполняется 50 лет.

Уважаемый Алексей Геннадьевич!

Вы доказали, что механизм эффективного управления работает при любых внешних условиях. В ежедневном режиме Вы держите руку на пульсе Тульской области, помогаете решать сложные задачи в разных областях, серьезно и продуманно поддерживаете бизнес, а инвестиционные потоки в регион не остановили ни пандемия, ни сегодняшняя внешняя обстановка.

Служба Родине, выполнение крайне ответственных задач сформировали и закалили Ваш особый характер, сделав человеком чести, слова и дела. Ваш высокий профессионализм, четкость в работе, доскональное знание проблем региона вывели Тульский край на новый виток развития, и теперь это движение вперед уже не остановить.

Огромная и грамотная работа проведена в транспортной отрасли, еще больше намечено на перспективу! Вместе с Вами у региона открылись скрытые ресурсы, о которых раньше никто не задумывался!

Хочется пожелать Вам стабильного здоровья, терпения и дальнейших успехов в работе на благо Тульского края!

С уважением, директор ООО «Тульская транспортная компания» Алексей Крыгин.