За сутки в Тульской области на 27 августа выявили 432 новых случая коронавируса Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 27 августа, 11:00, за сутки в Тульской области выявили 432 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 169 331 пациент. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 30 человек.

300 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрированы 159 005 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 274 человека.