Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье27 августа 2022 10:01

За сутки в Тульской области на 27 августа выявили 432 новых случая коронавируса

300 человек выздоровели от этой болезни за тот же срок
Источник:kp.ru
За сутки в Тульской области на 27 августа выявили 432 новых случая коронавируса

За сутки в Тульской области на 27 августа выявили 432 новых случая коронавируса

Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 27 августа, 11:00, за сутки в Тульской области выявили 432 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 169 331 пациент. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 30 человек.

300 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрированы 159 005 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 274 человека.

Коронавирус Covid-19Интересное