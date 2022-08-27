В Туле по горячим следам полицейские задержали подозреваемых в крупном мошенничестве Фото: материалы пресс-служб

Оперативники управления внутренних дел по Москве совместно с инспекторами ДПС Тулы и Южного административного округа Москвы задержали подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Жертвой их действий стал житель Подмосковья, который сообщил в полицию, что аферисты похитили у него больше 33 миллионов рублей, когда потерпевший пришел в обменный пункт в районе Раменки, чтобы обменять рубли на иностранную валюту. Кассир забрал деньги и попросил подождать. Спустя некоторое время к потерпевшему подошел охранник и сообщил, что эта точка обмена давно не работает.

Полиции удалось оперативно установить автомобиль, на котором скрылись злоумышленники, проследить направление его движения, и в результате сотрудники полиции остановили автомобиль на Липецкой улице, а двои находившихся в нем мужчин задержали. При осмотре в машине нашли поддельные государственные регистрационные знаки и нож, а вот денег там не было. И в этот момент полицейским сообщили, что в одном из банков Тулы предполагаемые соучастники задержанных вносят крупную сумму денег на счета неустановленных лиц. Оперативники выехали по указанному адресу.

На одной из улиц Тулы московские правоохранители обнаружили движущийся «Мерседес» подозреваемых. На требования остановиться злоумышленники не реагировали, и оперативники совместно с инспекторами ДПС Тулы начали преследование. Во время погони водитель иномарки не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем, машина перевернулась и упала в кювет. Находившихся в ней подозреваемых задержали.

В «мерседесе» полицейские обнаружили сумку с предметами, схожими с пистолетами и автоматами, а также поддельные государственные регистрационные знаки. Найденное изъяли и направили на экспертизу. В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.