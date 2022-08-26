Ольга Слюсарева и Дмитрий Миляев наградили активистов ТОС

Глава города Тулы Ольга Слюсарева, заместители председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева и Евгений Смолянинов приняли участие в торжественном мероприятии ко Дню сельского старосты и ТОС. Фото: материалы пресс-служб

Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева и глава администрации Дмитрий Миляев встретились с лидерами территориального общественного самоуправления, старостами и старшими по домам. Участие в мероприятии также приняли заместители председателя Тульской городской Думы, члены фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева, Евгений Смолянинов, депутаты-единороссы Дарья Герасимова, Инна Шевелева, Олег Рогожин, Владимир Абакумов.

Глава города Тулы Ольга Слюсарева вручила сертификаты победителям конкурсов «Лучший ТОС» и «Лидер ТОС». Фото: материалы пресс-служб

С приветственным словом к собравшимся обратилась мэр Ольга Слюсарева.

– Без деятельности активистов ТОС, сельских старост сегодня невозможно представить жизнь Тулы. Все позитивные преобразования происходят с вашим участием. Именно вы – инициативные и неравнодушные граждане – главный потенциал нашего города, его движущая сила. Каждый день вы трудитесь, чтобы сделать жизнь своих соседей, своих земляков лучше, комфортнее. И делаете это с душой, с энтузиазмом. Вас знают и уважают жители. Вы пользуетесь большим авторитетом и доверием, – обратилась к собравшимся градоначальник. – Уверена, вы и дальше будете инициаторами идей, которые меняют наш город в лучшую сторону. Мы всегда поддерживаем вас и стараемся поощрить лучших. Для этого проводятся муниципальные конкурсы и вручаются гранты. От имени депутатского корпуса выражаю вам благодарность и надеюсь, что в дальнейшем мы реализуем еще много планов.

В Городском концертном зале состоялось торжественное собрание, посвященное Дню сельского старосты и ТОС. Фото: материалы пресс-служб

С праздником активистов поздравил Дмитрий Миляев.

– Мы чествуем вас, людей, которые вносят неоценимый вклад в развитие родного города. Вы – наши первые помощники, находитесь на передовой в общении с жителями, в решении наболевших вопросов. Без вас реализация таких программ, как «Формирование современной городской среды», «Народный бюджет» и «Наш город» была бы намного сложнее. Наша с вами общая задача – сделать жизнь в городе лучше. Благодарю вас за работу, активную гражданскую позицию. Уверен, что наше с вами взаимодействие будет еще плодотворнее и эффективнее, – подчеркнул глава администрации города.

В награждении активистов ТОС принял участие глава администрации Дмитрий Миляев. Фото: материалы пресс-служб

Руководители Тулы вручили сертификаты победителям конкурсов «Лучший ТОС» и «Лидер ТОС».

Для туляков была организована концертная программа, выступил Воронежский хор.

Напомним, на минувшей неделе встречи с активистами ТОС и сельскими старостами прошли в Центральном, Привокзальном, Зареченском округах. В них приняли участие депутаты-единороссы Дарья Герасимова, Дмитрий Федотов, Надежда Козьякова, Олег Погорелов, Ольга Фадеева, Сергей Кожевников, Ирина Симонова. Они вручили отличившимся тулякам Благодарности Губернатора Тульской области, Тульской городской Думы, администрации города и Благодарственные грамоты от партии «Единая Россия».

На территории муниципального образования определены границы 112 территориальных общественных самоуправлений, в которых работают: 97 председателей ТОС, 132 старосты населенных пунктов. Всего в этой сфере на общественных началах трудится более 2000 тысяч туляков.