Николай Воробьев: Подготовка детей Донбасса к школе – очень важный показатель безопасной, мирной жизни

Из Тулы в Мариуполь отправился третий гуманитарный конвой с грузом.

В сборе и отправке гуманитарной помощи приняли участие Правительство Тульской области, региональное отделение «Единой России», предприятия и организации, бизнес-партнеры. Совместными усилиями для населения подшефной территории удалось собрать еще 20 тонн продовольствия и другой необходимой продукции.

– «Единая Россия» продолжает оказывать поддержку в формировании и доставке гуманитарной помощи для жителей Левобережного района. Всего с начала июля отправлено уже 60 тонн груза, и сегодня мы отправляем третий конвой, – рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Помимо продуктовых наборов, в преддверии нового учебного года в рамках нашей благотворительной акции «Собери ребенка в школу» партия подготовила 600 укомплектованных канцтоварами ранцев для учеников 1-4-х классов двух городских школ. Сегодня наша общая задача – восстановление нормальной жизни на освобожденных территориях. И подготовка детей Донбасса, всех очищенных от нацистов городов и поселков к учебным занятиям, формирование полноценной образовательной среды, нормального учебного процесса – очень важный показатель безопасной, мирной жизни. Мы и впредь продолжим оказывать всю возможную поддержку жителям Мариуполя.

Совместными усилиями для населения подшефной территории удалось собрать еще 20 тонн продовольствия и другой необходимой продукции.

Фура из Тулы привезет в Левобережный 800 коробок с продуктами длительного хранения и питьевой водой – это самые необходимые сегодня для людей товары. В составе каждого набора: сахар, крупы, макаронные изделия, растительное масло, мука, чай и кофе, тульские пряники, сгущенное молоко, рыбные и мясные консервы. Эти комплекты будут выдаваться адресно с помощью передвижного мобильного центра, работу которого координируют на месте руководитель регионального исполкома «Единой России» Олег Иванов и представитель волонтерского центра партии, активист «Молодой Гвардии» Павел Астафьев.