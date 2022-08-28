Услышать и вовремя помочь

Развивая чувство прекрасного в детях

Рассказ первый: про то, как подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию, получили возможность заниматься фотоискусством.

– Идея создания фотостудии в Тульском центре социальной реабилитации несовершеннолетних витала в воздухе уже давно. Правда, родилась она не у наших воспитанников, а среди педагогов. Мы искали новые способы реабилитации и социализации ребят, – рассказывает заместитель директора СРЦН № 1 Елена Кузнецова. – Потому как детки у нас тут особенные, с непростой судьбой. У кого-то родителей лишили прав, кто-то и вовсе остался сиротой. Дети проходят у нас курс реабилитации, определяется статус несовершеннолетних. Дальше – возвращение в родную или замещающую семью, другие формы жизнеустройства. Возрастной контингент воспитанников – от 3 до 18 лет. Психологическое состояние разное, и наша задача всеми силами подарить ребятам радость, положительные эмоции, веру в будущее. Творческие занятия для этого – прекрасный способ. Поэтому мы и обратились за помощью к Алексею Геннадьевичу.

Заместитель директора СРЦН № 1 Елена Кузнецова

Губернатор приехал поздравить воспитанников отделения социальной реабилитации несовершеннолетних СРЦН № 1 в канун 2022 года. Он принял участие в новогоднем празднике и подарил детям оборудование для создания собственной фотостудии: компьютер, принтер высококачественной печати, видеокамеру и фотоаппарат Canon EOS 2000D.

У ребят появилась возможность развития творческих способностей, воображения, навыков общения и умения командной работы. Теперь дети получают навыки фото- и видеосъемки и учатся создавать фотошедевры, что в будущем вполне может перерасти в настоящую востребованную профессию.

Воспитанники центра уже организовали выставку фоторабот «Тула и мы», приуроченную к Международному дню защиты детей. Вооружившись фототехникой, ребята вместе с педагогом вышли на прогулку по Туле, чтобы поймать мгновения наступающего лета. В результате у них получились замечательные снимки, передающие красоту любимого города. А воспитанник отделения Сергей Денисов пошел дальше, отправил свою подборку снимков на творческий конкурс «СТОП-КАДР».

– Я в центре уже восьмой месяц, – говорит 13-летний Виктор Зязин. – Застал как раз тот момент, когда фотооборудование только у нас появилось. Конечно, мне понравилось снимать – мы много куда ездили на экскурсии, на прогулки. Это очень здорово! Сейчас вот буду снимать ко Дню города, организуем еще одну выставку.

– Фотографировать – это еще полдела. Надо научиться еще эти фотографии обрабатывать, чтобы они выглядели еще красивее, - считает 16-летний Данил Сашников. – Я тут совсем недавно, с конца мая. Пока только научился обращаться с фотоаппаратом, до компьютерных программ еще не добрался. Но все впереди. Мы все тут помогаем друг другу, объясняем, когда у кого что-то не получается или нужно освоить новое.

В новой студии также планируется проведение фотосессий для детей и подростков, что является прекрасной возможностью проявить свою индивидуальность, почувствовать себя уникальной личностью, поднять самооценку, найти возможность для самовыражения. Ведь здесь можно создать любой образ - сказочный, исторический – и воплотить мечту ребенка в жизнь.

В науку на новеньком авто

А это история о том, как краевед из Кимовска попросил о помощи в издании своего научного исследования, а стал обладателем новенькой легковушки.

Михаил Сафронов – инвалид первой группы. Как сам он с юмором говорит о своем диагнозе, - онкология и куча всяких побочек. Большую часть жизни - по больницам. Оставшееся время посвящает исследованию социальных аспектов истории родного края. За плечами – различные публикации об особенностях народонаселения Тульской области в середине XIX века, о роли речных пристаней на Оке.

Краевед из Кимовска Михаил Сафронов

– На старости лет – 29 было тогда – решил я податься в Тульский педуниверситет на магистратуру истфака. Я-то думал здоров буду, в школу пойду работать педагогом или в науку углублюсь, но судьба решила за меня все иначе, - рассказывает Михаил Алексеевич. – Ни с того, ни с сего случился рецидив моей болячки, за ним второй диагноз, пересадка костного мозга... Тут уж не до магистратуры. И понеслось – ковид, в Коммунарке лежал – кислород и все дела. А тут еще «черная полоса» в жизни наступила - такой период, когда ломалось буквально все: телефон разбил, машинка стиральная и пылесос сгорели. Папа поехал встречать меня из Коммунарки на нашей старенькой машине и попал в аварию. Жив, слава Богу, а машина пострадала так, что восстанавливать ее уже не было смысла.

Депрессия, конечно, навалилась. И вот на фоне всего этого вспомнил я о том, что от магистерской диссертации остался большой материал по истории железных дорог Тульской губернии. И захотелось мне его в книгу воплотить. У меня и до этого было много публикаций на различные темы – и в периодике, и на тематических сайтах.

Это очень интересное исследование, ведь во многом в современном виде Тульская область сформировалась при непосредственном участии именно железных дорог. Исторически сложилось, что люди всегда селились на берегах рек, вдоль торговых путей. А стальные магистрали - это такие же пути сообщения, просто рукотворные, и в конце XIX – начале XX веков без их наличия было невозможно развитие промышленности.

Сама Тула – это, конечно, отдельная история, а вот своим появлением и подъемом такие города, как Кимовск, Новомосковск, Донской, Узловая, Плавск, Щекино – обязаны железным дорогам. Есть документы о том, как принимались решения, например, по строительству химкомбината в Бобриках (Сталиногорск-Новомосковск) или в Алексине. Город Узловая так и вовсе своим названием обязан одноименной станции. А вот те же некогда знаменитые уездные города Крапивна, Епифань, Новосиль, оставшись без «железки», зачахли...

Так вот, написал я обращение к губернатору. Моей целью была только книга, чтобы не пропал напрасно труд. Подчеркнул: денег не нужно, хочется осветить историю родного края. Сумбурно, конечно, получилось, свалил все в одну кучу – рассказал о своих проблемах, «черной полосе», про машину разбитую мельком упомянул.

Честно сказать и не ждал ответа. А потом вдруг звонит министр культуры ТО Татьяна Рыбкина – я как раз опять в больнице лежал – и говорит, что по поручению губернатора приедет ко мне с моим учителем любимым – профессором, доктором наук Симоновой Еленой Викторовной. Ну думаю, про книгу будем точно решать! Договорились на 30 декабря, чтобы я дома уже был. Потому что ждет тебя, говорит, подарок. Ну, думаю, речь про ноутбук. А оказалось – автомобиль «Лада Гранта универсал»!

Подарок губернатора михаилу Сафронову - автомобиль «Лада Гранта универсал».

Просили еще писать исследования, не останавливаться. Сейчас вот готовлю «Историю родного края – земли Тульской», осталось чуть-чуть доделать. Непросто это, конечно, в моих больничных условиях, но стараюсь.

Машина – это здорово, прекрасно и огромная мне помощь. Появилась возможность кататься по округе, отдыхать на природе – у нас под Кимовском много красивых мест. Но поблагодарить Алексея Геннадьевича я хотел бы за более важные вещи не лично для меня, а для всей области. Но меня тоже касающиеся.

Во-первых, за то, что я, инвалид I группы с целым набором онкологий, до сих пор жив. Я первый диагноз получил в 2016 году, весной. Меня тогда в Москву отправили лечиться с формулировкой: в нашем регионе нет ни лекарств, ни оборудования. За прошедшие годы, пока Тульскую область возглавляет Дюмин, все очень сильно изменилось. Лекарства редкие мне без проблем выдают по месту жительства (я общался с людьми из других регионов – у них крайне плохо с этим дела обстоят).

Во-вторых, в целом медицина стала подниматься: наше районное гематологическое отделение переехало в отдельное новое здание. В Туле так и вовсе огромный современный онкоцентр строят. Ну, и культура расцвела – музеев сколько открылось. Дороги даже в нашем поселке Сельхозтехника отремонтировали. Вот уж не ждал!

Так что машина – это прекрасно и хорошо лично для меня, а системная работа губернатора – хорошо для области. За что ему – низкий поклон.