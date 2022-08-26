Владелица элитного коттеджа осталась без газа за долги

Подачу газа прекратили, отрезав подводящий газопровод с последующим завариванием его заглушкой. Фото: Игорь КОПЫТОВ

По данным на 1 августа 2022 года в списках должников числятся 29 тысяч абонентов, а общая задолженность населения Тульской области за потребленный газ составляет более 100 миллионов рублей.

Региональная газовая компания регулярно вынуждена прибегать к крайней мере воздействия на крупных должников, чтобы остановить рост долга за газ — приостанавливать газоснабжение. Так, за 7 месяцев текущего года в Тульской области с использованием замков-блокираторов и спецтехники за долги прекращено газоснабжение свыше 1300 домовладений, собственники которых задолжали суммарно свыше 15 млн рублей. Чтобы не остаться без газа, должники нередко предпочитают отсиживаться за закрытыми дверями и высоким забором. Но и это не спасает от отключения газоснабжения.

Для возобновления газоснабжения должнику помимо самой задолженности и пени, придется оплатить работы и по отключению, и по подключению домовладения. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, 25 августа в ходе планового рейда без голубого топлива остался владелец коттеджа по улице Мелиховская в Зареченском округе Тулы. Он не платил по счетам с мая 2022 года и накопил долг перед ООО «Газпром межрегионгаз Тула» более 28 тысяч рублей. Неоднократные переговоры о погашении задолженности, направление уведомлений и претензий результата не принесли — по факту прибытия на место стопка квитанций была обнаружена нетронутой в почтовом ящике на входе. В результате подачу газа прекратили, отрезав подводящий газопровод с последующим завариванием его заглушкой. Прибывшая во время проведения процедуры владельца коттеджа показала в мобильном приложении квитанцию об оплате газа, которую она произвела уже после отключения дома от газопровода.

Теперь для возобновления газоснабжения должнику помимо самой задолженности и пени, придется дополнительно оплатить работы и по отключению, и по подключению домовладения. Кроме того, может увеличиться и сумма задолженности перед поставщиком газа: абонент с декабря 2021 года не сообщал показания счетчика, поэтому фактическая сумма долга уточниться после снятия достоверных показаний прибора учета. Дополнительные затраты для должника могут составлять от 20 до 100 тысяч рублей — в процедуре были задействованы несколько человек и две машины спецтехники.

25 августа в ходе планового рейда газ отключили в коттедже по улице Мелиховская в Зареченском округе. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Увы, отключение от газоснабжения - крайняя, но иногда единственная мера воздействия на злостных неплательщиков. Но обстоятельства в жизни бывают разные, поэтому поставщик газа до последнего идет навстречу своим абонентам. Например, предлагает заключить соглашение о погашении задолженности в рассрочку. Таким способом воспользовались уже свыше 600 потребителей в Тульской области. Узнать подробности, как получить рассрочку, можно, обратившись по телефонам, указанным на ежемесячной квитанции на оплату услуг газоснабжения.