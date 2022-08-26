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Общество26 августа 2022 10:31

Прохладно, но сухо: какая погода будет в Туле в День Знаний

В этом году 1 сентября погода будет благосклонна к школьникам и студентам, и не принесет дождей
Источник:kp.ru
Прохладно, но сухо: какая погода будет в Туле в День Знаний

Прохладно, но сухо: какая погода будет в Туле в День Знаний

Фото: Игорь КОПЫТОВ

На 1 сентября, в День Знаний, когда во всех учебных заведениях буду проходить торжественные линейки в честь начала учебного года, синоптики обещают прохладную, но сухую погоду.

Так, в течение дня ожидается облачная погода с прояснениями, но дождей эти облака не принесут. Температура воздух будет колебаться от +13 градусов утром до +17 в разгар дня. ветер обещают западного направления и слабый, 2-4 метра в секунду.

Атмосферное давление в этот день ожидается пониженное, 740-741 мм ртутного столба.

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