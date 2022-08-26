На 26 августа в Тульской области за сутки выявили 434 новых случая коронавируса Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 26 августа, 11:00, за сутки в Тульской области было зафиксировано 434 новых случая заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 168 899 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 24 человека.

303человека выздоровели от этой болезни за тот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 158 705 человек.

Летальных исход от осложнений, вызванных ковидом, подтверждено не было, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 273 человека.