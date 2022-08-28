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Общество28 августа 2022 6:10

Алексей Дюмин: фотохроника года

Знаковые события, встречи, решения с участием главы региона
Источник:kp.ru
09.05. Алексей Дюмин на Параде Победы в г. Туле: «Спасение мирных граждан, борьба за высшие принципы и свободы человека – дело правое».

09.05. Алексей Дюмин на Параде Победы в г. Туле: «Спасение мирных граждан, борьба за высшие принципы и свободы человека – дело правое».

28 августа губернатору Тульской области Алексею Дюмину исполняется 50 лет. "Комсомолка" публикует" фоторепортаж с участием главы региона. Знаковые события, встречи, решения, направленные на укрепление и развитие Тульской области.

14.07. Президент России Владимир Путин отметил результаты развития Тульской области.

14.07. Президент России Владимир Путин отметил результаты развития Тульской области.

17.06. Алексей Дюмин: «На ПМЭФ-2022 мы подписали 25 инвестиционных соглашений на 50 млрд рублей».

17.06. Алексей Дюмин: «На ПМЭФ-2022 мы подписали 25 инвестиционных соглашений на 50 млрд рублей».

19.08. Губернатор Алексей Дюмин представил Заместителю Председателя Правительства – Министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову промышленный потенциал Тульской области.

19.08. Губернатор Алексей Дюмин представил Заместителю Председателя Правительства – Министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову промышленный потенциал Тульской области.

29.07. Глава региона пообщался с детьми из ЛНР и ДНР в ЦПКиО г. Тулы.

29.07. Глава региона пообщался с детьми из ЛНР и ДНР в ЦПКиО г. Тулы.

04.03. Алексей Дюмин посетил новый корпус перинатального центра.

04.03. Алексей Дюмин посетил новый корпус перинатального центра.

31.05. Алексей Дюмин принял участие в закладке камня в знак строительства хоккейно-спортивного комплекса.

31.05. Алексей Дюмин принял участие в закладке камня в знак строительства хоккейно-спортивного комплекса.

14.04. Глава региона осмотрел квартиры для медиков.

14.04. Глава региона осмотрел квартиры для медиков.

31.05. В Тульской области открылось импортозамещающее производство с объемом инвестиций более 1 млрд рублей.

31.05. В Тульской области открылось импортозамещающее производство с объемом инвестиций более 1 млрд рублей.

22.06. Алексей Дюмин посетил Спасо-Преображенский мужской монастырь в Белеве.

22.06. Алексей Дюмин посетил Спасо-Преображенский мужской монастырь в Белеве.

09.05. Губернатор Алексей Дюмин принял участие в шествии «Бессмертного полка».

09.05. Губернатор Алексей Дюмин принял участие в шествии «Бессмертного полка».

29.06. Алексей Дюмин участникам форума «Инженеры будущего»: «Именно за вами - будущее тульской и российской промышленности».

29.06. Алексей Дюмин участникам форума «Инженеры будущего»: «Именно за вами - будущее тульской и российской промышленности».

16.06. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин подписали меморандум о сотрудничестве.

16.06. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин подписали меморандум о сотрудничестве.

03.06. Глава региона проверил реконструкцию тульского велотрека.

03.06. Глава региона проверил реконструкцию тульского велотрека.

02.08. Алексей Дюмин посетил Главный военно-морской парад.

02.08. Алексей Дюмин посетил Главный военно-морской парад.

18.02. Глава региона посетил обновленный музей В. Ф. Руднева.

18.02. Глава региона посетил обновленный музей В. Ф. Руднева.

02.06. Алексей Дюмин встретился с женами военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции.

02.06. Алексей Дюмин встретился с женами военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции.

28.06. Алексей Дюмин проинспектировал ход строительства онкоцентра.

28.06. Алексей Дюмин проинспектировал ход строительства онкоцентра.

30.06. Глава региона посетил новый центр адаптации и социализации молодых инвалидов.

30.06. Глава региона посетил новый центр адаптации и социализации молодых инвалидов.

15.07. Губернатор Алексей Дюмин детям из ДНР: «Ребята, мы сделаем все, чтобы вам здесь было комфортно и безопасно».

15.07. Губернатор Алексей Дюмин детям из ДНР: «Ребята, мы сделаем все, чтобы вам здесь было комфортно и безопасно».

04.05. Алексей Дюмин проконтролировал ремонт Дворца культуры в Узловой.

04.05. Алексей Дюмин проконтролировал ремонт Дворца культуры в Узловой.

05.05. Глава региона передал автомобили социальным работникам.

05.05. Глава региона передал автомобили социальным работникам.

10.08. Алексей Дюмин на строительстве флагманского МФЦ.

10.08. Алексей Дюмин на строительстве флагманского МФЦ.

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