Алексей Дюмин: фотохроника года

09.05. Алексей Дюмин на Параде Победы в г. Туле: «Спасение мирных граждан, борьба за высшие принципы и свободы человека – дело правое».
28 августа губернатору Тульской области Алексею Дюмину исполняется 50 лет. "Комсомолка" публикует" фоторепортаж с участием главы региона. Знаковые события, встречи, решения, направленные на укрепление и развитие Тульской области.
14.07. Президент России Владимир Путин отметил результаты развития Тульской области.
17.06. Алексей Дюмин: «На ПМЭФ-2022 мы подписали 25 инвестиционных соглашений на 50 млрд рублей».
19.08. Губернатор Алексей Дюмин представил Заместителю Председателя Правительства – Министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову промышленный потенциал Тульской области.
29.07. Глава региона пообщался с детьми из ЛНР и ДНР в ЦПКиО г. Тулы.
04.03. Алексей Дюмин посетил новый корпус перинатального центра.
31.05. Алексей Дюмин принял участие в закладке камня в знак строительства хоккейно-спортивного комплекса.
14.04. Глава региона осмотрел квартиры для медиков.
31.05. В Тульской области открылось импортозамещающее производство с объемом инвестиций более 1 млрд рублей.
22.06. Алексей Дюмин посетил Спасо-Преображенский мужской монастырь в Белеве.
09.05. Губернатор Алексей Дюмин принял участие в шествии «Бессмертного полка».
29.06. Алексей Дюмин участникам форума «Инженеры будущего»: «Именно за вами - будущее тульской и российской промышленности».
16.06. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин подписали меморандум о сотрудничестве.
03.06. Глава региона проверил реконструкцию тульского велотрека.
02.08. Алексей Дюмин посетил Главный военно-морской парад.
18.02. Глава региона посетил обновленный музей В. Ф. Руднева.
02.06. Алексей Дюмин встретился с женами военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции.
28.06. Алексей Дюмин проинспектировал ход строительства онкоцентра.
30.06. Глава региона посетил новый центр адаптации и социализации молодых инвалидов.
15.07. Губернатор Алексей Дюмин детям из ДНР: «Ребята, мы сделаем все, чтобы вам здесь было комфортно и безопасно».
04.05. Алексей Дюмин проконтролировал ремонт Дворца культуры в Узловой.
05.05. Глава региона передал автомобили социальным работникам.
10.08. Алексей Дюмин на строительстве флагманского МФЦ.